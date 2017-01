Középiskolába felvételizik a gyereke? Vannak jó hírek is...

Most azok a gyerekek vizsgáznak, akik később olyan középiskolába fognak jelentkezni, ahol megkövetelik az írásbeli felvételit:

A gyerekek matematikából és anyanyelvi ismeretekből vizsgáznak, két 45 perces teszttel, köztük egy 15 perces szünettel.

Mindkettőre 50 pontot lehet kapni, de mivel minden iskolának saját felvételi rendszere van, ezért nem mindenhol ugyanúgy számítják be az itt elért pontokat. Lehet olyan, ahol az iskolai pontszámnak csak 50 százalékát adja a központi felvételin elért eredmény (ez egyébként a minimum arány), de lehet olyan hely is, ahol ennél többet.

Egyik feladat sem hagyományos tantervi teszt, eltérnek az eddigi iskolai dolgozatoktól. „A felvételi vizsga célja az, hogy felmérje, mennyire alkalmas a diák arra, hogy megkezdje a középiskolai tanulmányait. Ezért nem csak az ismeretek tudását, hanem annak alkalmazását is tesztelik, illetve a kiemelkedő gyerekek kiszűrésére ismeretlenebb, alkalmazás-központú feladatok is vannak” – magyarázta Pongrácz László.

A feladatok újszerűsége azonban ne keserítsen el senkit: a szakember szerint a felkészülésre az eddig használt és most is rendelkezésre álló feladatsorok idén is teljesen alkalmasak.