Még mindig csak minden harmadik síelő köt biztosítást

Lassan bővül csak a síbiztosítási piac az MTI által megkérdezett biztosítók és alkuszok szerint, még most is csupán minden második-harmadik magyar síelő köt utasbiztosítást, noha a balesetek mintegy 10 százalékánál egymillió forintot is meghaladta tavaly a megtérített összeg.