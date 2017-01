Megvan a harmadik „szuperkórház” terve is

Az észak-pesti és a dél-pesti „szuperkórházak” kialakításának előkészülete után megegyezés lehet a napokban a harmadik, a dél-budai sürgősségi centrum tervéről is - értesült az InfoRádió. Úgy tudjuk, a Semmelweis Egyetemnek és a miniszteri biztosnak sikerült összehangolni a fejlesztési elképzeléseiket. Információnk szerint 2023-ra mindhárom centrum működhet. A terveket március végéig kell a kormányhoz eljuttatni.

Az InfoRádió úgy tudja: jó halad a budapesti „szuperkórházak” kialakításának tervezése. Az észak-pesti centrum esetében a legtisztább a kép. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában a volt MÁV Kórház osztályainak beköltöztetésével és a Honvédkórház területén egy új épület létesítésével indulhat meg a sürgősségi centrum működése 2021-22-ben. Értesüléseink szerint 1800 ággyal számolnak a szakemberek.

A dél-pesti „szuperkórház” üzemeltetésének előkészületei is megvannak: az Egyesített Szent István és Szent László Kórház, és a szomszédos Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet összevonásával alakul ki egy új tömb, amelyhez egyéb ellátást végző osztályokat is csatolnának, így például a Péterfy Kórház baleseti sebészeti részlegét. Úgy tudjuk, az István Kórház területén néhány pavilonépületet lebontanak, helyükre pedig új, korszerűek épülnek. A komplexum része lesz a Haller utcában egy országos centrum, amelyhez a Heim Pál Kórház is tartozna. A dél-pesti sürgősségi centrumban az északihoz hasonlóan 1800 ágynak lesz hely.

Kompromisszum Dél-Budán

Az InfoRádió úgy tudja, kompromisszumra jutott Cserháti Péter miniszteri biztos és a Semmelweis Egyetem a harmadik, dél-budai centrum kialakításának lehetőségeiről, összehangolták az Egészséges Budapest program és az intézmény fejlesztési elképzeléseit. A napokon belül rögzítendő megegyezés alapján hamarosan elkészülhet ezen „szuperkórház” kialakításának terve is.

Értesüléseink szerint az egyetem korábban azt szerette volna, ha az egységes budapesti egészségügyi ellátás érdekében az országos egészségügyi intézmények és a fővárosi kórházak irányítása is hozzá kerül, de végül az a megoldás született, hogy az intézménynek az oktatásban lesz kiemelkedő szerepe, vagyis jelentősen növelheti a külföldi hallgatóinak számát, a nemzetközi egyetemi rangsorban pedig presztízsét.

Ehhez megkapja az M1-es, M7-es bevezető szakaszánál kijelölt területen, a Dobogón majdan épülő egészségügyi komplexumot, amelyet saját osztályaival tölthet fel, így például odaviheti a belgyógyászatot, sebészetet, kardiológiát, és mivel traumatológiája nincs, kiegészítésképpen megkapja a Merényi kórház traumatológiai kapcitását.

A tervek szerint a dél-budai centrumban nem lesz hely ezer ágynak, ahogy korábban arról szó volt, csak 600-700-nak. Az egyetem az átalakításokhoz kormányzati forrást kap egy belső átcsoportosítás révén, a 150 milliárd forintos oktatási intézményi fejlesztés és a 350 milliárd forintos Egészséges Budapest program összesimításával.

Mindenkinek jó

Az InfoRádiónak nyilatkozó kórházvezető szerint mindkét fél jól jár: a budapesti kórházak nem kapnak a fejük fölé egy újabb irányítót, az egyetem pedig végre egy sokszakmás sürgősségi ellátást nyújtó korszerű, modern épülethez jut, amelyben az egészségügyi ellátás mellett az oktatásnak lesz fontos terepe.

A dél-budai centrumban koncentrálódnának a Kútvölgyi és a Szent János kórház aktív kapacitásai is. Az InfoRádió úgy tudja: tárgyalás indult amiatt, hogy bevonják a Pető Intézetet, amelynek a területén egy idegsebészet vagy ideggyógyászati részleget is kiépítenének. A számítások szerint 2023-ra lesz működőképes a centrum.

A dél-budai „szuperkórházhoz” kapcsolódó szakmai javaslat kidolgozását hátráltatja a közlekedési kérdések megoldása. Az intézmény jobb megközelíthetőségének elérése már tárcaközi együttműködést igényel - tudtuk meg. Ha ez is megoldódik, március 31-ig kell a tervet eljuttatni a kormányhoz.

Lesz negyedik centrum is

Az egyeztetések alatt arról is megállapodás született, hogy a sürgősségi centrumokat társkórházak segítik, ahol a nem életveszélyes betegek gyors és szakszerű ellátása történhet meg. A hosszútávú tervek pedig arról szólnak, hogy a három sürgősségi központ után létre kell hozni egy negyediket, egy nyugat- vagy észak-budait 1500 ággyal, de csak akkor, ha teljesen elkészült az M0-ás körgyűrű.