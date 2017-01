Tarlós István: naiv gondolat, hogy teljesen csúszásmentes legyen a város

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az erejéhez mérten mindent megtesz a síkosságmentesítés érdekében, de mindenhonnan a társaság munkatársai sem képesek eltakarítani a jeget – közölte Tarlós István főpolgármester az InfoRádió kérdésére szokásos pénteki sajtótájékoztatóján beszélt.

"Téli időjárás jár olyan következményekkel is, amelyek nehezen kiküszöbölhetők. Az naiv gondolat, hogy mínusz 15-18 fokos hideg, hóesés és ónos eső esetén teljesen csúszásmentes legyen minden ebben a városban" - mondta Tarlós István. A főpolgármester hozzátette, a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. az alapító okiratában megfogalmazott feladatainak igyekszik a lehető legjobb minőségben eleget tenni.

"Azt nem merem állítani, hogy nem lehet hibákat találni, de azt látom, hogy cég minden megtesz erejéhez és forrásaihoz mérten" - vélekedett a városvezető, aki a háztulajdonosok felelősségét is hangsúlyozta az ügyben, mondván: az épülettulajdonosoknak is vannak feladataik, de nem mindig tudnak odahatni, hogy tegyék meg, ami a kötelességük.

Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője is beszélt a síkosságmentesítésről. A szocialista politikus azt követelte, hogy a főváros vezetése tegyen meg mindent a város tisztasága érdekében.

"Bő egy hete esett a hó Budapesten, ehhez képest még mindig számos buszmegálló és járda használhatatlan, mert a jégmentesítése nem történt meg. Ezt a szolgáltatást is a budapestiek finanszírozzák az adójukból, és ezért a pénzért joggal várják el, hogy igénybe vehessék ezt a minimális szolgáltatáscsomagot" - mondta a szocialista politikus, és azt is felvetette, hogy 2010-ben még 120 munkagép tudott kimenni hómentesítésre, most csak 75.

A Liberálisok budapesti választmányának elnöke szerint Tarlós István főpolgármesternek számon kell kérnie a főváros illetékes cégein a járdák, terek, megállók síkosságmentesítésének elmaradását. Szabadai Viktor azt mondta, felkészületlenül érte az FKF-et a hideg és a havazás, mivel napokkal a korábbi hóesés után a közterületek még mindig életveszélyes állapotban vannak.