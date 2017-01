A Szinyei gimnázium diákjai utaztak a halálbuszon

AzIndex két olvasója is azt írja, hogy a budapesti Szinyei gimnázium sítáborának csoportja utazott a buszon. Egyiküknek a testvére, a másik olvasónak a lánya ült a buszon, és mindketten azt írták, hogy a hozzátartozójuk a túlélők között van.

„A baleset után a húgom hívott egy utastársa telefonjáról, mindenük a buszon maradt, ő például mezítláb üldögél a veronai rendőrségen” – írta az egyik olvasó.

Egy másik egy Facebook- kommentben is megerősíti, hogy a Szinyei gimnázium diákjairól van szó. Azt írja: 15-en úszták meg sértetlenül a balesetet, ők most a veronai rendőrségen vannak. Az ANSA is arról ír, hogy 14-18 éves magyar fiatalok utaztak a buszon.