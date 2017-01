Ezek a legfrissebb hírek a diákok balesetéről - Szijjártó

Egy utast mesterséges kómában tartanak, ő életveszélyben van, 2 nagyon súlyos sérültet, 10 súlyos sérültet, 13-an könnyű sérültet ápolnak kórházban. 12-en rendben vannak, őket a rendőrség először az autópályarendőrség ingatlanjába szállította, majd egy Verona déli részén lévő szállodába vitték - számolt be a pillanatnyilag rendelkezésre álló információkról Szijjártó Péter külügyminiszter rendkívüli tájékoztatóján.

Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, egy budapesti gimnázium, a szokásos éves sítáborából, Franciaországból hazatartó buszról van szó. Arról, egyelőre ellentétes információ van, hányan voltak. Éjfél előtt pár perccel történt a baleset, sofőr elvesztette az uralmát a busz fölött. Szalagkorlát mellett hosszan csúszott a busz, pillérnek ütközött. Féknyomokat nem találtak.

A busz eleje gyulladt ki, ami hamar elterjedt, fullasztó füst borította be a buszt. Egyelőre nem tudják, mi okozta a tragédiát. A hivatalos utaslista 54 utast, plusz két sofőrt tartalmaz.

Vannak, akik jól vannak, diákok azt mondták, buszban ennél többen voltak. 16-an égtek bent a buszban, korábban az olasz rendőrök 18-20 közé tették a halottak számát. Pontos utaslétszám miatt még lehet sajnos változás.

Egy utast mesterséges kómában tartanak, életveszélyben van, 2 nagyon súlyos sérült van, 10 súlyos sérült, 13-an könnyen sérültek, ők kórházban vannak. 12-en rendben vannak, őket a rendőrség először az autópályarendőrség ingatlanjába szállította, majd egy Verona déli részén lévő szállodába szállítottak. Ha a könnyű sérültek közül lesznek olyanok, akiket el tudnak engedni, és szülők még nem lesznek ott, oda viszik őket.

Milánó főkonzulja hajnalban a helyszínre érkezett, már négyen vannak ott, két konzul innen indult útnak. Közigazgatási államtitkár holnap megy a helyszínre, akkor kezdődik a munka legnehezebb, adminisztratív része, a halottak azonosítása.

A külügyminiszter beszélt az iskola igazgatójával is, tőle tud információkat. Az Országos Mentőszolgálattal is kapcsolatban vannak, a főigazgató, vezető főorvos is a helyszínre indult. A Heim Pál gyermekkórház főigazgatójával szintén konzultált, ők készen állnak a hazaérkezettek ellátására.

Szijjártó Péter jelezte, hogy a köztársasági elnököt és a miniszterelnököt is tájékoztatta a történtekről. Az a döntés született, hogy a hazatérés minden költségét a magyar kormány állja, a túlélők és holttestek hazaszállításának költségét és a szülők kint tartózkodásának költségeit is fedezik. Néhány szobát foglaltak a szállodában, ahol a jól lévő gyerekek vannak, ha nem elég, még intézkednek. Okmányt tudnak kiállítani, ez nem lesz akadálya a hazatérésnek.

Nagyjából most állt össze a lista, amin a jól lévő gyerekek, és a kórházban lévő gyerekek nevei vszerepelnek. Aki hívja a milánói ügyeleti számot, választ tud kapni, hogy a gyermeke a jól lévő vagy a kórházban ápoltak között van-e.

A magyar kormány nevében részvétét fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy mindent, amit lehet, megtesz a kormány, hogy a családok fájdalmát enyhíteni tudják. Az olasz hatóságoknak köszönetet mondott az eddigi munkáért.

A sérülteket 3 veronai kórházban látják el, egy kórházban 9, 7, 10 sérültről tudnak. Azt, hogy melyik ez a gimnázium, Szijjártó nem nevezte meg. Annyit mondott, hogy olyan sítáborról van szó, amit mindig ugyanott tartanak, évek óta, onnan jöttek haza a gyerekek.

Egyébként az igazgató nem arról a létszámról tudott, mint amiről mi beszélünk - jelezte Szijjártó, hozzátéve, hogy nem akar elébe menni a vizsgálatoknak. Ez nem az ő hatáskörébe tartozik. Azt, hogy milyen módon szervezték ezt a sítábort, nem az ő dolga - fogalmazott.