Ezt látta a magyar busszal haladó kamion sofőrje

A magyar autóbusszal egyidőben az autópályán haladó kamion sofőrje problémákat észlelt a magyar járműnél és ezt igyekezett jelezni is a busz sofőrjének - derült ki az M1 birtokába került, az olasz televíziótól származó felvételből, amelyen a kamionsofőr nyilatkozik a tragédiáról.

A szemtanú szlovén kamionsofőr az olasz televízió felvételén arról számolt be, hogy tüzet látott a magyar busz motorteréből kicsapni és sűrű füstöt.Emellett valamilyen problémát látott a gumikkal is. Ezt igyekezett jelezni is a busz sofőrjének, többször rávillogott. Ám tíz perccel később már csak a baleset megtörténtét látta.