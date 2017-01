Nem csak a járdákon lesz Jégpályák Éjszakája

A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) tájékoztatása szerint csaknem egész napos programmal várják a látogatókat a Városligetben. Ezúttal a klubok mellett az amatőr érdeklődők irányában is nyitott a szövetség: a helyszínen a teljesen kezdőknek korcsolya- és hokioktatást is biztosítanak az MJSZ edzői. Ezenkívül ügyességi játékokkal és a szülőknek szóló programokkal is készülnek a szervezők. A reggel 9 órakor kezdődő programsorozaton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a gyerehokizni.hu oldalon lehet.

A Jégpályák Éjszakája alkalmából nyitva tartó korcsolyapályák listáját a jegkorongszovetseg.hu oldalon tekinthetik meg az érdeklődők.