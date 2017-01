Buszbaleset: még napokig tarthat az áldozatok azonosítása

Beszámolt arról is, hogy a könnyebb sérültek és a hat súlyosan sérült közül négy utas is várhatóan még vasárnap elindulhat Magyarországra, szállításukra az Országos Mentőszolgálat felkészült, hazatérésükhöz az olasz hatóságok engedélyére is szükség van.

Ismertette, a buszon 54 utas és két sofőr volt, az utasok közül 43 fiatalkorú volt.

A szülők egy részétől DNS-mintát vettek és a következő napokban vetik össze az áldozatok DNS-ével, az azonosítás azonban jó néhány napig tarthat - mondta.