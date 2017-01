Három súlyos sérültet kezelnek a Honvédkórházban - a nap hírei

Már a Honvéd kórházban kezelik az olaszországi magyar buszbaleset három súlyos sérültjét, kettőnek súlyos égési sérülései vannak. Országszerte és a határon túl is rendezvényeket tartottak a magyar kultúra napján. Elhunyt Torgyán József, a Független Kisgazdapárt volt elnöke, korábbi földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. A nap legfontosabb hírei január 22-én.

Mentőhelikopterrel érkezett a budapesti Honvédkórházba az olaszországi magyar buszbaleset két súlyos égési sérültje. Tamás Róbert az intézmény orvos igazgatója elmondta: az 50 és 60 év közötti nőnek és férfinak másod- és harmadfokú égési sérülései vannak, állapotuk stabil. A baleset harmadik, Budapestre mentőautóval érkezett súlyos sérültje is a kórházban van már. A baleset negyedik súlyos sérültje a hétfő délelőtti órákban légi úton érkezik majd. A 16 halálos áldozat és a válságos állapotban lévő két ember azonosítása napokat vehet igénybe az olasz hatóságok tájékoztatása szerint. A két válságos sérült a legutóbbi hírek szerint még hetekig egy veronai kórházban marad.

A veronai államügyészség mellett a Nemzeti Nyomozó Iroda is vizsgálatot indított az Olaszországban történt magyar buszbaleset miatt. Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az InfoRádiónak elmondta: mivel felmerült a műszaki hiba lehetősége, házkutatást tartottak a magyar rendszámú autóbusz tulajdonosának telephelyén és a jármű adatai mellett a két magyar állampolgárságú sofőr egészségügyi és járművezetői alkalmasságával összefüggő iratokat is lefoglalták. Gál Kristóf hangsúlyozta: a nyomozás független az olasz hatóságok eljárásától, de később átadják Veronának a magyarországi vizsgálat eredményeit. Olaszországban egy három tagú magyar rendőrszakértői csoport is segíti a helyi nyomozók munkáját.

Egyes állami rendezvényeket lemondanak a hétfői nemzeti gyásznap miatt, és arra kérik a magánrendezvények szervezőit is, hogy a kegyeleti szempontoknak megfelelően járjanak el. Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszter arra kérte az iskolákat: a nemzeti emléknapot a tanárok kezdjék azzal, hogy megpróbálják megbeszélni a diákokkal a történteket. A miniszter elmondta: megvizsgálják, hogy a jelenlegi jogszabályok megfelelően garantálják-e az iskolán kívüli programok biztonságát.

Országszerte és a határon túl is rendezvényeket tartottak a magyar kultúra napján. Ebből az alkalomból tartották az Együtt szaval a nemzet című rendezvényt és a Magyar Drámaíró Verseny döntőjét is. Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszban díszelőadással, a Pesti Vigadóban díjátadással ünnepelték a magyar kultúra napját. Hoppál Péter arról beszélt: összesen 122 milliárd forintra nőtt a kulturális államtitkárság költségvetése a tavalyi 56 milliárdról. A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnuszt.

Elrendelte a szmogriadó riasztási fokozatát Budapesten a főpolgármester. Hétfő reggel 6 órától tilos olyan gépjárművel közlekedni a fővárosban, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód 0 és 4 közötti, vagy amelynek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot. Az intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, annak megszegőivel szemben 150 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki. A Budapesti Közlekedési Központ tartalékjárműveket biztosít a szmog-riadó idején várhatóan megnövekedő utasforgalom zavartalan ellátására.

Az influenzajárvány miatt országszerte több mint 60 egészségügyi intézményben van részleges vagy teljes látogatási tilalom. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat legutóbbi adatai szerint 2017 második hetében tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz fordulók száma, mintegy kétszer annyi, 31 600 beteget regisztráltak, mint az év első hetében.

Jóváhagyta Kelet-Jeruzsálemben több száz új lakás felépítését a jeruzsálemi városháza. Eredetileg tavaly december végén akart szavazni a jeruzsálemi városháza ezekről a lakásokról, de akkor Benjámin Netanjahu miniszterelnök kérésére levette a kérdést a napirendről. December 23-án egy jogilag kötelező érvényű ENSZ Biztonsági Tanács-i határozat azt követelte Izraeltől, hogy vessen véget a telepépítéseknek a megszállt palesztin területeken.

Még 24 embert keresnek a mentőalakulatok a szerdai lavinaomlás sújtotta olaszországi szálloda romjai között. A tűzoltóság eddig öt ember halálát erősítette meg, és a legutóbbi adatok szerint 11 embert, köztük négy gyereket találtak meg élve, és hoztak a felszínre. A mentési munkálatok még mindig folynak a szálloda épületében és a közelében. A hatóságok nem zárják ki, hogy még mindig lehetnek túlélők a romok között. A Gran Sasso hegységben épült hotelt szerdán temette maga alá egy lavina, amelyet földrengés okozott.