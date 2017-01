A buszbaleset áldozataira emlékezett az ország - a nap hírei

Nemzeti gyásznapot tartottak az országban a veronai szerencsétlenség áldozatainak emlékére. A kormányfő szerint a jegybank együttműködése is segítette a gazdasági növekedést. Várhatóan a következő napokban is érvényben marad a szmogriadó miatt elrendelt közlekedési korlátozás Budapesten. A nap legfontosabb hírei január 23-án.

Nemzeti gyásznapot tartottak hétfőn az országban a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére. Reggel az Országház előtt felvonták, majd félárbocra eresztették a nemzeti lobogót. Valamennyi középületre gyászlobogót függesztettek ki, és megemlékezéseket tartottak az iskolákban. Tamás Róbert a Honvédkórház orvos-igazgatója arról számolt be, hogy stabil állapotban van a veronai buszbaleset hétfőn hazahozott sérültje. A még vasárnap hazaszállított három sérült közül kettőt égési, egyet végtagtöréssel kezelnek.

Mintegy 50 szakember, leginkább pszichológusok segítenek a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanárainak, diákjainak abban, hogy feldolgozzák a péntek éjjeli tragédiát. Vasárnap éjfélig már 3 millió forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezetnél a veronai buszbaleset sérültjei és az áldozatok családjai számára.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint azóta látványos az ország gazdasági fejlődése, amióta a nemzeti bank keresi az együttműködést a mindenkori politikai vezetéssel. Matolcsy György MNB-elnök arról beszélt, hogy erős hidakat kell építeni az Európai Unió és a Távol-Kelet között, ami hozzásegíti Európát a közösség gazdaságának megerősítéséhez.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a Bank of China. A kínai pénzintézet szerződést kötött a Magyar Nemzeti Bankkal, együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Értéktőzsdével, az Államadósság Kezelő Központtal és az Eximbankkal is. A Bank of China elnöke budapesti tárgyalásán bejelentette azt is, hogy Közép-Európában először Magyarországon bocsát ki kínai jüanban vezetett betéti kártyát.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint sürgősen szükség van az európai-orosz kiegyezésre, különben az unió súlyosan lemarad a nemzetközi gazdasági és politikai versenyben. Szijjártó Péter az orosz diplomácia vezetőjével folytatott moszkvai tárgyalás után kijelentette: a kétoldalú viszony az Oroszország elleni szankciók ellenére jól fejlődik.

A vörösiszap-per elsőfokú ítéletének hatályon kívül helyezését és új eljárást kért az ügyész az ügy másodfokú tárgyalásán. Fejes Péter ügyész szerint az első fokú bíróság eljárási szabálysértést követett el és ítélete megalapozatlan.

Várhatóan a következő egy-két napban is érvényben marad a szmogriadó és a közlekedési korlátozás Budapesten. Molnár Zsolt, a Főpolgármesteri Hivatal szakmai főtanácsadója az InfoRádióban elmondta: az adatok nem mutatnak jelentős változást a korábbiakhoz képest.

Kivonul az Egyesült Államok a csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodásból. Erről írt alá rendeletet az új amerikai elnök. Donald Trump még választási kampányban tett ígéretet arra, hogy országa elhagyja a csendes-óceáni térség 12 államát összefogó együttműködést.

Megkezdődött a szíriai békekonferencia Kazahsztán fővárosában. A damaszkuszi kormány és a felkelőcsoportok megbeszélésének célja a december végén életbe lépett általános tűzszünet megszilárdítása.