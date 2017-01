Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) legfrissebb mérési eredményei alapján hétfőn tovább romlott a légszennyezettségi helyzet Magyarországon. A levegő magas szállópor-tartalma miatt az ország nagy részén veszélyes a levegő. Egyre több városban rendelnek el szmogriadót. Több helyen, köztük a fővárosban közlekedési korlátozásokat vezettek be.

Az OKK térképén hétfőn az ország keleti felében, a középső területeken és helyenként a Dunántúlon is húsz települést (köztük a fővárost) jelöltek a veszélyes levegő minőséget jelző piros színnel.

A légszennyezettség mértéke a nyugati országrészben is csak némileg alacsonyabb. Itt is hét település - Pécs, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Sopron, Szombathely és Szentgotthárd - levegőjét minősítették egészségtelennek. Emellett Ajkán is rossz a levegő minősége.

A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKK a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.

Az elmúlt napokban több településen - köztük a fővárosban is elrendelték - a szmogriadó valamely fokozatát.

Budapesten - ahol a szmogriadó riasztási fokozata van érvényben - hétfő reggel 6 órától közlekedési korlátozást is bevezettek. A magas szállópor-koncentráció miatt Budapest közigazgatási területén tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot.

A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint a forgalomkorlátozás nem terjed ki az M0-ás autóút Budapest közigazgatási területén áthaladó szakaszaira, valamint Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében a következő útszakaszokra: Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.

A gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, az elrendelt korlátozás megszegőivel szemben - százötvenezer forintig terjedő - bírságot szabhat ki - emelték ki.

Tarlós István főpolgármester a Kossuth Rádióban azt mondta: talán - az előrejelzések alapján - csütörtökön már enyhíteni lehet az intézkedéseken.

A Magyar Liberális Párt az MTI-hez eljuttatott közleményében azt szorgalmazta, hogy szmogriadó esetén legyen ingyenes a tömegközlekedés Budapesten.

Az ehhez hasonló felvetésekre a főpolgármester azt mondta: ez nem olyan egyszerű kérdés. Hozzátette: a szmogriadót a főpolgármesternek kell elrendelnie, az ingyenességről már nem neki egyedül, hanem a Fővárosi Közgyűlésnek kellene dönteni.

A levegő minőségének romlása miatt Nyíregyházán hétfő reggel a városi szmogriadó-bizottság elrendelte a szmogriadó riasztási fokozatát. Debrecenben hétfő délután rendelték el a szmogriadó riasztási fokozatát.

Szegeden, ahol hétfőn szintén a szmogriadó riasztási fokozatát rendelték el, keddtől péntekig ingyenes a helyi közösségi közlekedés. Salgótarjánban is tovább nőtt a légszennyezettség, ezért ott fenntartják a szmogriadó riasztási fokozatát. Pécsen is romlott a levegő minősége, ott egyelőre a füstködriadó tájékoztatási fokozatát rendelte el a polgármester.

A légszennyezettség miatt a szmogriadóhoz kötődő intézkedések és tájékoztatások követését kérte hétfő esti közleményében a Földművelésügyi Minisztérium (FM).

Azt írták: az utóbbi napokban nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte észlelhető volt, hogy megemelkedett a levegő kisméretű szálló por (PM10) általi szennyezettsége. Magyarországon a hétvégén szinte minden mérőállomás legalább tájékoztatási küszöbérték feletti szennyezettséget mért.

Az FM azt kéri a lakosoktól, hogy lehetőség szerint használják kevesebbet gépjárműveiket, aki teheti, ne fűtsön szilárd tüzelőanyaggal. Ennek kapcsán külön kiemelték, hogy a hulladék égetése szigorúan tilos.

Az előrejelzések szerint a hét első felében sem az időjárásban, sem a levegő minőségében nem várható érdemi változás az ország középső részén. A nyugati megyékben és északkeleten egy gyenge hidegfront hatására keddtől csütörtökig gyakran megélénkül az északi, északnyugati szél és felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet, illetve megszűnhet a köd, így azokon a tájakon a PM10 mennyisége átmenetileg akár nagymértékben is csökkenhet. A front viszont számottevő csapadékot nem hoz.

Péntektől ismét gyengül a légmozgás, ismét jelentősen növekedhet a levegő szállópor-tartalma - hívta fel a figyelmet az FM.