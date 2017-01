Gyászterapeuta: ez még a túlélés időszaka

Most nem a feldolgozás, hanem a túlélés időszaka következik a pénteki buszkatasztrófa érintettjei számára - nyilatkozta az InfoRádió által megkérdezett pszichológus, gyászterapeuta.

Pszichológusok segítenek az olaszországi buszbaleset túlélőinek és az áldozatok hozzátartozóinak.

A gyász egy normál krízis, a veszteség megnyilvánulása – mondta Révész Renáta Liliána. A pszichológus hozzátette, egy ilyen trauma nem a normál krízisek közé tartozik, de lehet segíteni, mint a depresszió, a szorongás oldásában. A gyermekpszichológusok feladata, hogy ilyen helyzetekre is legyen eszköztáruk, hogyan lehet segíteni – jegyezte meg a gyászterapeuta.

„Nagyon nagy feladat ennek a tragédiának a kezelése. Még nem a feldolgozás történik, hanem a pszichológiai hatások túlélése.

Egy trauma elszenvedőjének, szemtanújának lenni nagyon nehéz. Most a mindennapi élet is nehéz. Nagyon nagy stresszel járó helyzet, ami kínzó tünetekkel is járhat.”

Révész Renáta Liliána jelezte, a legnagyobb segítség most a támasznyújtás, a bátorítás, a mellette levés, javaslattétel a mindennapokra; ma, holnap mi történjen, mivel foglalkozzon, mivel nem.

„Ez csak lélektani tűzoltás, a terápiás munka, a feldolgozás sokkal később kezdődik. A nagyfokú szorongás akár gyógyszeres kezelést is igényelhet.”

A pszichológus elmondta, a szülők gyászában többek között megjelenik a harag, a fájdalom, a kedvetlenség, a depresszió, a gondolatok: a kínzó miértek, az érzelmi sokk, amelyeket külön terápiás célként kell segíteni.

„A gyász egy időszak. A feldolgozása után lehet tovább élni. Néha a gyászolókat is nevezik túlélőknek, a nehéz időszak után tovább tud élni, úgy hogy beleillesztette az élettörténetébe mindezt.”

Azok, akik nem ismerték az áldozatokat, együtt tudnak érezni, az ismerőseik, barátaik azonban gyászolnak – magyarázta a gyászterapeuta. Révész Renáta Liliána hozzátette, nekik is szükségük van segítségre.

„Az egész iskolának segít a pszichológuscsoport.”

A gyászterapeuta jelezte, létezik társadalmi gyász. Hozzátette, ezt tapasztaljuk most, hiszen mindannyiunkat megérintett a tragédia.

„Sok okból, egyrészt

sok szülő érzi úgy, vele is megtörténhetett volna.

Egy gyermek elvesztése is nagy dráma, de itt a létszám is nagy. Az, hogy ma gyásznap van, sokat beszélünk róla, kifejezzük a részvétünket, együttérzésünket, nagyon fontos. A gyász általában szinte tabu, ez most ennek a megtörése is.”

Az érintetteknek valószínűleg szükségük van segítségre; a barátaik, ismerőseik, a családjuk vagy akár szakemberére – mondta Révész Renáta Liliána. A gyászterapeuta hozzátette, a többiek számára pedig minden tragédia alkalmas arra, hogy elgondolkozzunk, milyen törékeny az élet, váratlanul, gyorsan elmúlhat. Amíg van, kincs, meg kell élni és becsülni, amíg tart, addig fontos nekünk, tehát tanít minket – hangsúlyozta a pszichológus.

„A hasonlótól való félelemnek, az aggódásnak, szorongásnak egy idő után múlnia kell, át kell vennie a helyét a biztonságos világba vetett hitünknek, hogy nem történhet velünk ilyen. Ez az illúzió kell a mindennapi túléléshez” – hangsúlyozta Révész Renáta Liliána.