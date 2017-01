"El sem tudom képzelni, mikorra tudják feldolgozni a történteket" - mondta az InfoRádiónak az egyik szülő, akinek két gyermeke is épségben megúszta az olaszországi buszbalesetet. Az édesanya, akit a lány az égő busz mellől riasztott, azt mondja, csak most kezdenek bevillanni részletek a balesetből a gyerekeknél.

Pénteken éjfél előtt hívta a nagylánya, hogy ő és a húga is jól vannak, de baleset történt velük, és ég a busz - mesélte az InfoRádiónak Pataki Ágnes. Mivel a szülők egyik kísérő tanárt sem érték el telefonon, rögtön a külügyminisztériumi ügyeletre telefonáltak. Ott is a lánytól tudták meg, hogy hol történt a baleset, mert volt annyi lélekjelenléte, hogy meg tudta mondani, melyik autópályán, hányadik kilométer történt a baleset. Innentől léptek kapcsolatba a milánói konzulátussal is.

Pataki Ágnes hálával emlegette a sok segítséget, amelyet a helyiektől, a konzulátustól, az orvosoktól, a rendőröktől kaptak. Az édesanya szerint a gyerekek többsége sokkot kapott, nehezen tudja feldolgozni a történteket.

"Ott álltak, és nem tudtak segíteni azoknak, akik bent voltak a buszban. Nem tudom, mikorra tudják feldolgozni. El nem tudom képzelni..." - mondta az édesanya.

Pataki Ágnes azt mesélte, a gyerekek eleinte keveset tudtak felidézni a történtekből, de ahogy térnek magukhoz, egy-egy részlet bevillan, és ezekből a részletekből áll össze, hogy mi is történt valójában.