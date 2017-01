Nem találtak műszaki hibára utaló jelet az olaszországi buszbalesetet vizsgáló hatóságok - a nap hírei

Eddig nem találtak műszaki meghibásodásra utaló jelet az olaszországi magyar buszbalesetet vizsgáló hatóságok - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az InfoRádióban elmondta: az olasz rendőrség megerősítette azt az értesülést, hogy nem találtak féknyomot a szerencsétlenség helyszínén. A tárcavezető szólt arról is, hogy a két válságos állapotban lévő sérült állapota nem romlott, de a súlyos égési sérülten bőrátültetést kellett végezni. Azt is hangsúlyozta: a másik válságos állapotban lévő, koponyasérült férfi hét-tíz napon belül hazaszállítható lehet, ha így halad a felépülése. Szólt arról is, hogy a halálos áldozatok azonosítása a vártnál tovább tarthat.

Összesen több mint 60 milliárd forint értékű fejlesztést valósíthatnak meg és több mint 1100 új munkahelyet hoznak létre az idén Magyarországon az állami támogatásban részesülő ipari nagyvállalatok. Varga Mihály Jászberényben emlékeztetett arra, hogy a korábban elindított programban azok az innovatív cégek vehetnek részt, amelyek nem kapnak uniós támogatást. Hozzátette: a magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhetően a következő években egyszerre lehet jelentős bérintézkedéseket és érezhető adócsökkentéseket elindítani.

Orosz cégeket hívott meg a budapesti 3-as metró további korszerűsítésére kiírt tenderekre a külgazdasági és külügyminiszter - közölte a moszkvai ipari és közlekedési minisztérium. A tájékoztatás szerint Szijjártó Péter az orosz tárca vezetőjével folytatott tárgyaláson jelezte, hogy eddig a 3-as metró déli szakaszán elvégzendő munkálatokra írtak ki állami pályázatot, amelyre minden érdeklődő orosz céget szívesen lát a magyar kormány.

Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 9 TIZED százalékos szintjét a nemzeti bank Monetáris Tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Londoni pénzügyi szakértők szerint az év végéig nem várható kamatváltozás, 2018 végére azonban 1,25 százalékra nő az alapkamat. A Reuters elemzése megjegyezte, hogy Közép-Európában nőnek a fogyasztói árak, de ez a jegybanki inflációs célokat még nem veszélyezteti.

Összesen négy feltételhez köti az államfő-jelöltség esetleges vállalását Majtényi László. Az Eötvös Károly Intézet elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy ha megkapná a szükséges számú képviselői támogatásokat, akkor az induláshoz elengedhetetlennek tartaná az alkotmányosság helyreállítását, a szabad és fair választások megvalósítását, a szegénység ügyét, vagyis az emberi méltóságnak megfelelő élet biztosítását, valamint az állam felhasználásával megvalósuló korrupció elleni küzdelmet. A volt adatvédelmi biztos szólt arról is, hogy eddig 38 országgyűlési képviselő biztosította támogatásáról, a jelöltséghez 40 képviselő támogatása kell.

Paczolay Pétert választotta az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírói posztjára az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Az Alkotmánybíróság korábbi elnökét abszolút többséggel választották meg az Európa Tanács bírói testületébe. Kilenc évre szóló megbízatása február 1-jén kezdődik. Paczolay Péter, a Köztársasági Elnöki Hivatala vezetője is volt, emellett a Szegedi Tudományegyetem professzora, jelenlegi római nagykövet. A tagállamok egyenként 3 jelöltet nevezhetnek meg a posztra.

Budapesten továbbra sem javult érdemben a levegő minősége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda éjfélig szóló légszennyezettségi előrejelzésben azt írta: a szálló por 24 órás átlagértéke több helyen a riasztási határérték fölött alakul. Budapesten kedden is veszélyesnek minősítette a levegő minőségét az Országos Közegészségügyi Központ, így továbbra is a szmogriadó riasztási fokozata van érvényben, közlekedési korlátozást is bevezettek naponta 6 és 22 óra között. Tarlós István főpolgármester hétfőn azt mondta: - az előrejelzések alapján - csütörtökön már enyhíteni lehet az intézkedésen.

A tömegközlekedés ingyenessé tételét kezdeményezi az MSZP szmogriadó idején. Az ellenzéki párt javaslata alapján vagy a budapesti autók forgalmi engedélyével lehetne igénybe venni a BKK járatait, vagy mindenki számára teljesen ingyenes lenne. Korábban a Párbeszéd, a Magyar Liberális Párt és az Együtt is amellett érvelt, hogy szmogriadó idején tegyék ingyenessé a tömegközlekedés használatát a fővárosban.

Oscar-díjra jelölte Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmjét az amerikai filmakadémia. Ebben a kategóriában több mint fél évszázad után került ismét magyar mű a legrangosabb hollywoodi elismerésre esélyes öt film közé. A legtöbb, 14 Oscar-díj jelölést A Kaliforniai álom kapta az amerikai filmakadémiától. A 89. Oscar-díjátadó gálát február 26-án tartják Los Angelesben. Tavaly a legjobb külföldi film kategóriájában Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyerte el az Oscar-díjat.

Napokon belül a londoni parlament elé terjeszti a brit kormány az uniós kilépési folyamat elindításához szükséges határozati javaslatot. A kabinet azután közölte ezt, hogy a legfelsőbb bíróság ítélete alapján a képviselőknek szavazniuk kell a Brexithez vezető tárgyalás hivatalos elindítása előtt. A tervezet nem arról szól majd, hogy az Egyesült Királyság kilépjen-e az Európai Unióból, mivel a döntést erről a brit választók már a tavalyi népszavazáson meghozták. Az ellenzéki Munkáspárt közölte: nem fogja akadályozni a kilépési folyamat elindítását, ugyanakkor világos tárgyalási tervet követel a kormánytól.

Közös mechanizmust hoz létre Oroszország, Irán és Törökország a szíriai általános tűzszünet ellenőrzésére. Ezt az asztanai béketárgyalásokat kezdeményező három ország tette közzé közös közleményében. A kétnapos tanácskozás zárónyilatkozata szerint a moszkvai, az ankarai és a teheráni kormány támogatja a fegyveres ellenzéki csoportok részvételét a február 8-ra előirányzott genfi béketárgyalásokon. A felek azt is hangsúlyozzák: a szíriai válságnak nincs katonai megoldása.