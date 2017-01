Új mobil radarokat telepítenek Magyarországra - lapszemle

Tarlós István minden lehető módon sürgeti a 4-es metró építésekor történt visszaéléseket bemutató OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatalát - mondta a főpolgármester a Magyar Időknek adott interjúban. A 3-as metró felújításáról a politikus kitért arra is, hogy tavasszal több felújított szerelvény is futhat már a vonalon, a vonal rekonstrukciója pedig júliusig megkezdődhet.

Távozik az LMP ötfős frakciójának éléről Schmuck Erzsébet - közli a Magyar Nemzet. A frakcióvezető a lapnak azzal indokolta február 16-i hatállyal érvényes döntését, hogy életútja során nagy tapasztalatokra tett szert a szervezetfejlesztésben, az LMP-ben pedig most éppen erre van szükség. Hozzátette: az úgynevezett szellemi erőtér, vagyis a párt körüli holdudvar életre hívásában is aktívan közreműködne.

Kiugró, a 2015-ös külkereskedelmi mutatóknál is jobb eredményt vár 2016-ra Magyar Levente - közli a Világgazdaság. A külgazdasági tárca államtitkára a lapnak adott interjúban elmondta azt is, hogy bízik az Oroszországgal szembeni szankciók feloldásában. Kitért arra is, hogy a bérfejlesztést nem lehet halogatni, mert Magyarország már nemcsak a nyugati országoktól van lemaradva, hanem lassan a V4-ektől is, a lengyelek átlagosan negyedével keresnek többet, mint a magyarok.

Nátrán Roland, az Eximbank volt vezérigazgatója, egyben a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi helyettes államtitkára is gyanúsítottja annak a büntetőeljárásnak, amelyet a pénzintézet ingatlanbérleti szerződése miatt folytat a Nemzeti Nyomozó Iroda - számolt be a Magyar Nemzet. Nátrán Roland az állami tulajdonú Eximbank vezetőjeként írta alá a Lánchíd Palota kibérlésére kötött megállapodást, amely miatt a pénzintézet új vezetése feljelentést tett. Az ügyben tavalyelőtt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt indult nyomozás.

Fejlesztik a honvédségi radarrendszert - közli a Magyar Idők. A mobil radarokkal kapcsolatos program jelenleg a beszerzési eljárást közvetlenül megelőző fázisában tart, ám a Honvédelmi Minisztérium a beruházásra szánt keretről nem kívánt információt adni a lapnak. Indoklásuk szerint a mobil radarszázadra a telepített radaroktól függetlenül is szükség van, hiszen feszült biztonsági helyzetben vagy katonai konfliktus esetén az épített radarok elsődleges célpontoknak számítanak.

Indul a verseny a Brexit után, a lengyelek megint lenyomnak, ha nem vigyázunk - írja a portfolio. Lengyelország ugyanis a Bloomberg tudósítása szerint már az idén 30 ezer új munkahelyet vonzhat magához az üzleti szolgáltatások iparágában annak köszönhetően, hogy a Brexit miatt cégek sora hagyná ott az Egyesült Királyságot.

A napi.hu arról ír, hogy történelmi mélypontra 21,5 milliárd forintra csökkent a költségvetési szervek tartozása 2016 decemberében. Utoljára ennél kisebb tartozást csak a 2010-es kormányváltás előtt, 2010 márciusában regisztrált a kincstár. Bővebben a témáról 9 óra után, Üzleti Reggeli című műsorunkban hallhatnak.

A Magyar Időkben arról olvashatnak, hogy ötmilliárd forintot megközelítő fejlesztési pályázati forrás nyílt meg tegnap a Pest megyei önkormányzatoknak, valamint a megyében működő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára. A vállalkozásoknak kiírt pályázat célja a cégek telephelyeinek modernizációja és bővítése.