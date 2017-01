"A szmog egy már beteg ember halálához is hozzájárulhat"

Szerdán az országban többfelé mérséklődött némileg a légszennyezettség, de a legtöbb településen - köztük a fővárosban - így is egészségtelen. Északkeleten továbbra is veszélyes a levegő minősége a magas szállópor-koncentráció miatt. Az Országos Közegészségügyi Központ környezet-egészségügyi szaktanácsadója szerint a szmog akár egy már beteg ember halálához is hozzájárulhat.