Gyorsan intézi a biztosító a buszbaleset érintettjeinek kártérítését

A biztosítótársaságok már a hétvégén felvették a kapcsolatot a baleset érintettjeivel, illetve a mentőszolgálattal, a külügyminisztériummal és az iskola vezetésével, majd elindították a kárrendezési folyamatot - tudatta közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége.

Az információk nyilvánosságra hozatalakor mindenekelőtt a túlélők és hozzátartozók érdekeit veszik figyelembe és betartják a a biztosítási titokra vonatkozó jogszabályt - ígéri a Mabisz.

Ilyen esetben több típusú biztosítás is szóba jöhet - mondta az InfoRádióban Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. értékesítési és kommunikációs vezetője.

„Az utazó mindenképpen a saját maga utasbiztosítását érdemes, hogy megkösse. Ebben is van egy felelősségbiztosítási jármű. A szállítójárműnek van egy kötelező felelősségbiztosítása, egy 1,4 milliárd forintos tétel az, amit minden kötelező felelősségbiztosítás tartalmaz, tehát a busz felelősségbiztosítására is lehet számítani a kártérítésben. Valószínűleg van egy utazásszervező cég, kísérők, akár tanárok utazásszervezők, akiknek lehetnek felelősségbiztosításai, amelyek ilyen esetben a kártérítés elemeiként szóba jöhetnek, tehát akár több biztosításból is összeállhat a teljes kártérítési forrás.”

Az autóbuszt a Groupama biztosította - közölte a társaság. Minden utas esetét egyénileg, kiemelten és diszkréten kezelik, hogy minél hamarabb előleget utalhassanak a károsultaknak. Ennek érdekében ők is felvették a kapcsolatot a Szinyei Merse Pál Gimnázium vezetésével, a károsultak számára pedig elkülönítettek egy e-mail címet és egy mobiltelefonszámot, amelyen közvetlenül tarthatják velük a kapcsolatot.