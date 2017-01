Intenzíven terjed az influenzajárvány - a nap hírei

Csak a jövő héten fejeződhet be az olaszországi magyar buszbaleset 16 halálos áldozatának azonosítása és hazaszállítása. Átalakította a szövetségi kapitányi posztot a Magyar Úszó Szövetség elnöksége.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint csak a jövő héten fejeződhet be az olaszországi magyar buszbaleset 16 halálos áldozatának azonosítása és hazaszállítása. Szijjártó Péter az InfoRádiónak elmondta: a tűz miatti roncsolódás miatt csak később lehet meg a DNS minták eredménye. A hatóságok eddig nem találtak arra utaló nyomot, hogy a jármű defektet kapott volna.

Átvállalja Budapest az olaszországi magyar buszbalesetben elhunytak temetéseinek költségeit - döntött a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők szavaztak arról is, hogy ingyenesen használhatják a tömegközlekedést a fővárosban a szmogriadó miatt kitiltott autósok, ha felmutatják forgalmi engedélyüket. Elfogadták a 2024-es budapesti olimpiai pályázat végleges helyszín-kiválasztási javaslatát is a testület. Határoztak a fővárost és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források idei megosztásáról is.

Intenzíven terjed az influenzajárvány az országban, a 3. héten 68.900 beteg fordult influenzás tünetekkel orvoshoz az előző heti 31.600-zal szemben. Az Országos Epidemiológiai Központ főorvosa az InfoRádióban elmondta: az egész országban emelkedett az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, a legtöbben Győr-Moson-Sopron-, Hajdú-Bihar- és Tolna megyében betegedtek meg. Molnár Zsuzsanna hozzátette: elsősorban az óvodás és az általános iskolás korú gyerekeket érinti a járvány. A járvány folytatódik, a megbetegedések száma a következő hetekben növekedni fog.

A felső légúti megbetegedések mellett más komoly problémák kialakulásához, a többi között véralvadáshoz is hozzájárulhatnak légszennyezettség idején a szervezetbe jutó porrészecskék - mondta az Országos Közegészségügyi Központ környezet-egészségügyi szaktanácsadója. Páldy Anna az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a látható, ülepedő por jelenti az igaz veszélyt, hanem a minél kisebb átmérőjű porrészecskék, mert azok bejutnak a tüdő legmélyebb részeibe, illetve a véráramba is.

Több mint 14 milliárd forintos forrásból újulhat meg 23 egyházi oktatási intézmény - erősítette meg az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán hozzátette: az uniós program második körében 90 és fél milliárd forintos fejlesztés indul állami fenntartású iskolák felújítására.

Hét helyet esett vissza a tavalyihoz viszonyítva Magyarország a Transparency International korrupciós világranglistáján, jelenleg az 57. helyen szerepel. Martin József Péter, a szervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban azt mondta: tavaly Magyarország az elmúlt hat év leggyengébb értékét érte el a listán, most Romániával van egy szinten. A szervezet szakértői szerint nem működnek a szükséges ellenőrző szervezetek, a magyar gazdaság versenyképessége nemcsak az uniós tagállamokétól, hanem a régiós országokétól is távolodik.

Átalakította a szövetségi kapitányi posztot a Magyar Úszó Szövetség elnöksége, a feladatot csütörtöktől Sós Csaba szakmai alelnök veszi át. A felnőtteknél Hargitay András, az utánpótlás válogatottnál Petrov Iván, a nyíltvízi szakágban pedig Gellért Gábor megbízatása szűnik meg ezzel. Az új szakmai bizottság február 22-én alakul meg. Április 30-án rendezik a szervezet éves rendes közgyűlését, amelyen új elnökségi tagokat, illetve főtitkárt választanak.

A tervek szerint csütörtökön egyeztet az Alexandra könyvbirodalom csődközeli helyzete miatt az emberi erőforrások miniszterével a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. A könyvszakma attól tart, ha nem sikerül rendezni a helyzetet, az számos kiadó bedőléséhez, a piac további szűküléséhez vezethet. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése elnöke az InfoRádióban arról beszélt: információi szerint hárommilliárd forinttal tartozik a bolthálózat a nyomdáknak és kiadóknak.

Sokan tartoznak tartósan, nagy összeggel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Az adóhatóság összesítése alapján tavaly év végén 3022 magánszemély és egyéni vállalkozó tartozott egyenként több mint 10 millió forinttal, 2097 vállalkozás egyenként több mint 100 millió forinttal 180 napon keresztül, folyamatosan. A magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak összesen 30,2 milliárd forintot, a cégeknek 209 milliárd forintot kellene befizetniük. A valóságos tartozás azonban nagyobb, hiszen vannak milliárdos tartozású cégek és olyan magánszemélyek is, akikkel szemben százmilliós követelése van az adóhatóságnak.

Ismét nőtt a számlákkal elmaradó fogyasztók, és a szolgáltatásból kikapcsoltak száma. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a szocialista Tóth Bertalan kérdésére adott írásbeli válaszából kiderül, hogy a novemberi adatok szerint a gázszolgáltatásból csaknem 78 ezer fogyasztó volt kikapcsolva, az áram esetében mintegy 22 ezer fogyasztó volt érintett. A távhőnél ugyanakkor lényegesen kevesebb az érintett, 6500 embert zártak ki tartozás miatt a rendszerből.

Átmeneti tűzifa hiány van Észak-Magyarországon egyrészt az extrém hideg miatt, másrészt csökkent az import mennyiség Ukrajnából és Romániából. Az Egererdő Zrt. vezérigazgató-helyettese az InfoRádiónak azt mondta: 2-3 hetet is várni kell a megrendelt tűzifára. Dobre-Kucsmár Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a társaság jelenleg a frissen kitermelt fát tudja eladni, amelynek fűtőértéke rossz a nedvességtartalma miatt.

Két különdíjat nyert Magyarország a Bocuse d'Or szakácsverseny lyoni világdöntőjében. A Széll Tamás és 3 társa alkotta csapat a legjobb hústál és a legjobb promóciós poszter különdíját kapta a kétnapos lyoni verseny végén.