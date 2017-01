Nézze meg jobban a forgalmit - meg lehet úszni a szmogriadót

Továbbra is érvényben van a szmogriadó riasztási fokozata a fővárosban, így hétfő reggel 6 órától tilos olyan gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód 0, 1, 2, 3, 4, vagy amelynek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot. Ez összefoglalva az Euro 3-asnál rosszabb emissziós besorolású autókat jelenti.

Ez a standard már 2000-ben kötelező volt az új modellek bevezetéséhez, míg az újonnan forgalomba helyezett esetén sem sokkal később, 2001-ben lett kötelező előírás – írja az autonavigator.hu. Vagyis a 2001 utáni autókkal nem kellene aggódniuk a tulajdonosoknak, és nyugodtan közlekedhetnének Budapesten a szmogriadó idején is.

A gyakorlat azonban mást mutat. Előfordulhat, hogy bár az autó 2001 után lett forgalomba helyezve, forgalmijában mégis például 4-es érték, azaz Euro 2-es norma teljesítése szerepel. Ilyen esetben érdemes megkérdezni a forgalmazót vagy a gyártó hivatalos hazai képviseletét, hogy az adott alvázszámú vagy motorkódú autó milyen normát teljesít. Ha megvan az igazolás, akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság hatósági műszaki vizsgaállomását lehet felkeresni egy adatlapért, amelynek birtokában az okmányirodában kérhető a forgalmi engedély cseréje.

Büntetések

Az autós korlátozás betartását a rendőrség ellenőrzi – jelezte a Főpolgármesteri Hivatal. Mivel tavaly óta nincs sem a műszaki vizsga érvényességét, sem az emissziós besorolást jelző plakett a rendszámokon, azt lehetne gondolni, hogy könnyű megúszni a büntetést, azonban azzal is számolni kell, hogy a VÉDA rendszer okoskamerái nemcsak az autót, hanem a központi nyilvántartás adatbázisát is látják, így nem érdemes kockáztatni.

A korlátozás megszegőivel szemben 150 ezer forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, ám a gyakorlat mást mutat. A rendőrök a szabálysértési törvény alapján járnak el, 15 és 30 ezer forint között alakulhat a büntetés mértéke – írta a vezess.hu.

170 ezer autó van kitiltva

A Belügyminisztérium adatai szerint Budapesten a forgalomban lévő személygépkocsik száma 612 870, és a január 24-i adatok szerint ebből 169 170-et érint a közlekedési korlátozás. Magyarországon összesen 3 322 479 személygépkocsi van forgalomban, ebből 1 222 913 személyautónak olyan a környezetvédelmi besorolása, hogy nem közlekedhet szmogriadó esetén.

Vannak kivételek is, így szmogriadó alatt is közlekedhetnek a helyi, helyközi és távolsági közlekedési járművek, a taxik, a megkülönböztető hang- és fényjelzéssel felszerelt járművek, a DT rendszámos diplomáciai és konzuli autók. Végezhetik munkájukat a kommunális feladatot végző vállalatok, így a szemétszállítók, az úttisztítók, hótolók, a villamos- és gázenergia-ellátók is autózhatnak, de a pénzszállítók is mehetnek. Szintén járhatnak a hivatalos betegszállító járművek, az orvosok és ügyeletek kocsijai, illetve a kórházi és járóbeteg-ellátásra, kezelésre beutalt, előjegyzett beteget szállító gépjárművek, és az érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező autók.

Szerda óta ingyen használhatják a BKV járatait a szmogriadó idejére kitiltott autók tulajdonosai. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig a MÁV és Volán járatain történő utazást tette díjmentessé az érintett autósoknak. A rendszeresen ezekben a gépjárművekben utazó családtagok vagy ismerősök viszont nem részesülnek a kedvezményben.