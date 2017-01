Tudta, hogy az NMHH-hoz is bejelentheti a sértő tartalmakat?

Hat éve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internetes jogsegélyszolgálatához is bejelenthetjük, ha sértő vagy bántó tartalmakkal találkozunk az interneten. A bejelentés anonim, diszkréten járnak el, még a bejelentett adatokat sem mentik el – mondta az InfoRádió Paragrafus című jogi magazinműsorában Katona Gergely, a hatóság osztályvezetője.

Az Internet Hotline a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak egy olyan jogsegély szolgáltatása, amelyben nem hatósági jogkörrel járunk el. Ez azt jelenti, hogy nem áll hatósági szigor a mögött, amit teszünk, hanem együttműködésre hívjuk fel a tartalmak és a tárhelyek szolgáltatóit – mondta Katona Gergely, a hatóság osztályvezetője.

Hozzátette, a céljuk az, hogy segítséget nyújtsanak az interneten található jogsértő, káros, bántó tartalmak kiszűrésében és kezelésében.

Arra a kérdésre, hogy ha készül egy csoportkép, amelyen valaki úgy ítéli meg, hogy nem néz ki jól, akkor azt jelezheti-e a hatóság felé, és intézkednek-e arról, hogy az adott oldalról a fotó eltűnjön, Katona Gergely úgy válaszolt, hogy az ilyen típusú problémákat hozzájuk is be lehet jelenteni.

Ám ha a közösségi médiában bukkan rá valaki egy felvételre, akkor ennél közvetlenebb megoldási lehetőségek is vannak – tette hozzá.

„Saját magunk is eljárhatunk a közösségi oldalon. A közösségi média jellemzően ad lehetőséget arra, hogy a saját felületein elérhető jogsértő, bántó tartalmakat ott helyben be is jelenthessük. Ezek meglehetősen effektív eljárások” - tudatta az osztályvezető.

Katona Gergely elmondta, hogy kilenc kategóriába sorolják azokat az eseteket, amelyekben hozzájuk lehet fordulni.

„A kollégáink pedig, akik a bejelentéseket fogadják, minden esetben alaposan megvizsgálják, hogy melyik jogi tényállásnak, melyik paragrafusnak felel meg az a tartalom, amit hozzánk bejelentettek. Ennek megfelelően adnak tanácsot az érintettnek, és ennek megfelelően járnak el maguk is” - közölte az osztályvezető.

Hozzátette, hogy az Internet Hotline nemcsak gyermekeket érintő jogsértésekkel foglalkozik.

„A mi eljárásaink bejelentés alapján történnek, tehát mi magunk nem monitorozzuk az internetet, nem keresünk rajta káros, jogsértő tartalmakat, hanem azzal foglalkozunk, amit eljuttatnak hozzánk a felhasználók” - mondta Katona Gergely.

A vezető kiemelte, hogy anonim módon lehet hozzájuk bejelenteni a káros tartalmakat, diszkréten járnak el, és nem gyűjtenek adatokat a bejelentőkről, sőt, a bejelentett adatokat sem mentik el.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság osztályvezetője hozzátette, hogy az ügyeik jellemzően a közösségi médiában, fórumokon, csevegő szolgáltatásokban, blogokon megjelenő tartalmakhoz kapcsolódnak.

A témával részletesen a csütörtök este nyolc órakor kezdődő Paragrafus című jogi magazinműsor foglalkozik.