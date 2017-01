Orbán az európai hibákat sorolta - a nap hírei

A miniszterelnök szerint az Európai Uniónak a világ vezető hatalmának kellene lennie. Orbán Viktor a Hungarian Review című lapban közölt cikkében úgy vélte: az európai projekt megrekedt a pályáján. A kormányfő a hibák között említi az Európai Parlament szerepének megerősítését, amely szerinte csak rontotta az európai intézmények hatékonyságát. Kifogásolta még, hogy az Európai Tanács kétharmados többséggel hozhat döntést olyan kérdésekben, amelyek létfontosságúak a tagállamok nemzeti érdekeinek szempontjából. Orbán Viktor az Európára leselkedő legnagyobb veszélynek nevezi a tömeges migrációt.

Magyarország szorosabb kapcsolatokat szeretne Oroszországgal - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Reuters brit hírügynökségnek adott interjúban megismételte: az Oroszország ellen elrendelt uniós szankciók nem érték el a politikai céljukat és ártottak az európai gazdaságnak. A tárcavezető az orosz elnök jövő heti budapesti látogatása előtt nyilatkozott, amelynek célja az energetikai kapcsolatok szorosabbra fűzése. Szijjártó Péter az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok kifejezett javulását várja Donald Trump elnöksége alatt, akinek osztja a NATO terrorellenes stratégiájával kapcsolatos bírálatát.

Országszerte rendezvényeket tartottak a holokauszt nemzetközi emléknapján. A felszólalók az előítéletek, a kirekesztés elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár a budapesti Holokauszt Emlékközpontban arról beszélt: a vészkorszak örök tanulság arra, hogy minden nap küzdeni kell az előítéletek ellen. Jószéf Amrani, Izrael budapesti nagykövete azt mondta: a vészkorszak nem csupán a zsidóság tragédiája volt, hanem olyan kor, amikor a civilizáció megbukott. A Miniszterelnökség, az alapjogi biztos és több párt is a kirekesztés elleni küzdelem fontosságára hívta fel a figyelmet.. Lengyelország mellett Németországban és több európai államban is megemlékeztek a holokauszt áldozatairól. Január 27-ét, az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját 2005-ben nyilvánította a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává az ENSZ-közgyűlés.

A Nemzeti Nyomozó Irodát bízta meg a 4-es metró építésével összefüggő szerződések vizsgálatával a Fővárosi Főügyészség. Ibolya Tibor fővárosi főügyész elmondta: a nyomozás fokozott ügyészi felügyelet alatt folyik. A nyomozás tárgya a 4-es metró beruházáshoz kapcsolódó különböző szerződések, valamint a projektmenedzsmenttel kapcsolatos kérdések, döntések. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter több bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen, miután az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentős szabálytalanságokat és hibákat tárt fel a 4-es metró építésekor.

A következő elnökségi ülésig, február 22-ig elkészül a magyar úszószövetség gazdálkodásának, pénzügyeinek és szerződéseinek átvilágítása - mondta a Magyar Úszószövetség elnöke. Bienerth Gusztáv az InfoRádió Aréna című műsorában megismételte: fő feladatának tartja a szolgáltató szövetség létrehozását, a legfontosabbak a sportolók, edzők és klubok, illetve szükség van a sporttudományos felkészülés színvonalának emelésére. Szólt arról is, hogy az előzetes menetrendnek megfelelően halad a júliusi vizes világbajnoksággal összefüggő szervezési feladatok megvalósítása és az infrastrukturális háttér megteremtése is.

Budapesten megszűnt a magas légszennyezettség miatti gépjárműforgalom-korlátozás. A Fővárosi önkormányzat a szmogriadó tájékoztatási fokozatát rendelte el. Tarlós István főpolgármester arra kéri a lakosságot, hogy mérsékelje, vagy lehetőség szerint szüneteltesse az egyéni gépjárműhasználatot, részesítse előnyben a közösségi közlekedést.

Új szereplőként a védőnőket is bevonják a méhnyakrákszűrésbe – emlékeztetett az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a méhnyakrák-megelőzési hét alkalmából. Rétvári Bence szerint így a szűrés olyan kistelepüléseken élő nőkhöz is eljuthat, akik tíz vagy annál több éve nem jártak nőgyógyásznál. Hozzátette: Magyarországon évente mintegy négyszáz nő hal meg a betegségben.

Azonnali hatállyal lemondott a Magyar Rákellenes Liga elnöki tisztségéről Bittner Nóra. A szervezet eddigi vezetője döntését az 1 százalékos felajánlásokat népszerűsítő kampányfilm körüli negatív sajtóvisszhanggal indokolta. Bittner Nóra közleményében ugyanakkor hozzátette: a botrányt kavart film bírálói a Magyar Rákellenes Liga céljaival gyökeresen ellentmondó üzenetet tulajdonítanak a reklámnak.

Nemcsak erősíteni, hanem megújítani is szeretné a kapcsolatokat London és Washington között az új amerikai kormány. Donald Trump elnök Washingtonban tárgyalt erről a brit kormányfővel. Az egyeztetés után tartott közös sajtóértekezleten Theresa May azt hangsúlyozta: Washington és London egységes a NATO melletti elkötelezettségben és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelem fontosságában. Donald Trump arról is beszélt: még túl korainak tartja az Oroszország elleni szankciók ügyének megvitatását. Theresa May viszont azt hangsúlyozta: a Moszkva elleni büntetőintézkedéseknek mindaddig érvényben kell maradniuk, amíg nem teljesülnek a minszki egyezményben rögzített kötelezettségek.

Nem beszél többet nyilvánosan a falépítésről az amerikai és a mexikói elnök. Donald Trump és Enrique Pena Nieto erről telefonon beszélt egymással. A mexikói elnök csütörtökön lemondta washingtoni látogatását, miután Donald Trump azt üzente neki, hogy ha a közép-amerikai állam nem hajlandó kifizetni a két ország határán építendő fal árát, akkor ne is utazzon az Egyesült Államokba. Donald Trump a hét elején írta alá a rendeletet, amely a mintegy 3200 kilométeres amerikai-mexikói határon megépítendő falról szól