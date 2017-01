Alkotmányjogász: egyértelmű a baloldal és a Jobbik közeledése

Az alkotmányjogász az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában azt mondta, szerinte nem lehet elhitetni a régi jobbikosokkal, hogy a baloldal felé húzás jó stratégia, ezért szűnnek meg folyamatosan a párt különböző szervezetei.

Hangsúlyozta, hogy Vona Gáborból azért sem lehet állami vezető, mert korábbi, radikális kinyilatkoztatásai nem elfogadhatóak, "nem szalonképesek" Nyugat-Európában.

Az alkotmányjogász beszélt a "trollpártokról" is, ide sorolta a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot is, amely szerinte azért is tud sikeres lenni, mert jól használja a közösségi médiát.