Mégsem törlik el a házi feladatot

Tavaly március­ban Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy ha a diák a napközis tanulási idő alatt az iskolában marad, biztosítani kell a felkészítését a következő tanítási napra, vagyis részére otthoni házi feladat a jövőben nem lesz adható.

Az oktatási államtitkárság most azt közölte a Magyar Időkkel: a házi feladatok mennyisége, továbbá hogy azokat milyen ütemben kell elvégezni, jelenleg az iskola hatáskörébe tartozik; az ilyen típusú szabályozásokat az iskola pedagógiai programjának kell tartalmaznia. Valamennyi intézménynek megvan a lehetősége, hogy rendelkezzen afölött: a házi feladatok elvégzése kizárólag iskolai (napközis) vagy otthoni tevékenység-e.

A házi feladatok kapcsán a feladatok mennyiségén kívül a típust is figyelembe kell venni, hiszen a mechanikus, begyakorlást szolgáló példákon kívül előfordulnak projektjellegű, hosszabb időt igénylő feladatok is, amelyek esetében iskolán kívüli helyszíneket is igénybe kell vennie a tanulónak – mutatott rá az államtitkárság. Azt azonban megjegyezték: jelenleg is zajlik a köznevelés tartalmi szabályozóinak felülvizsgálata, és a cél többek között az, hogy a tanulók iskolai terhelése csökkenjen.

A Nemzeti Pedagóguskar (NPK) elnöke szintén arról tájékoztatta lapunkat, hogy ezzel a kérdéssel várhatóan nem foglalkozik majd az új Nemzeti alaptanterv. Horváth Péter rámutatott: a házi feladatnak megvan a jelentősége, ugyanakkor fontos, hogy ne terheljék le túlságosan a tanulókat. Azt nem tudja elképzelni és nem is tartaná jó ötletnek, hogy a napközis leckeírásról jogszabály rendelkezzen.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint mindenekelőtt arra van szükség, hogy mérséklődjenek a tanulói terhek, vagyis csökkentsék a tanórák számát és a tananyag mennyiségét.