"Innen mindenki megtalálja helyét a nagyvilág táncéletében"

„Még az Állami Balettintézet korszakunkban egyre több hallgató jelentkezett a főiskolára, s azért épült fel a Kazinczy utcai épületegyüttesünk, hogy ki tudja szolgálni az egyre nagyobb igényeket. Ez 44 éve történt, akkor is ideiglenes jelleggel. Majd szerencsére átköltözhettünk a Columbus utcai campusra, ahol egy 12 termes szakmai épületben folyik az oktatás. Ám sajnos a pedagógusképzés hallgatóit már nem tudtuk itt fogadni, szükségessé vált a további bővítés. A kormány segítségének köszönhetően megvásárolhattuk a szomszédos épületet és telket, és a héten már el is kezdődhetett az építkezés” - számolt be az InfoRádiónak a Magyar Táncművészeti Főiskola rektora.

Szakály György hozzátette: így elhagyhatják majd a Kazinczy utcai épületet és egy európai színvonalú campuszon folytatódhat a több mint 400 pedagógushallgató képzése.

„Bízom benne, hogy az év vége felé, de legkésőbb jövő februárban már itt folyik majd az oktatás” - jelezte a rektor.

Szakály György elmondta, hogy a Táncpedagógus- és Koreográfusképző Intézet több mint egymilliárd forintos beruházással készül. Egy meglévő épület átalakítása és felújítása mellett hat, szakmai oktatásra alkalmas baletterem is épül.

Ami pedig a tartalmat illeti: február elsejétől egyetemi rangot kap az intézmény.

A főiskolai, illetve majd az egyetemi képzésbe – miként eddig is – csak a hat évig tartó előkészítő évfolyamokból lehet bekerülni, ahol magas szintű képzést kapnak a hallgatók. Ezért a felvételik tízéves kortól kezdődnek.

A diákok 16-17 éves korig úgynevezett előkészítő jogviszonyban állnak a táncművészeti főiskolával. A hatodik évet egy komoly rostavizsga zárja, ekkor nyerhetnek felvételt a megfelelő tudással rendelkező növendékek a főiskolai, egyetemi képzésbe.

„Bízom abban, hogy hamarosan a doktori iskolát is meg tudjuk alapítani. Azon vagyunk, hogy az egyetemmé válás után ezt a célt is elérjük” - hangsúlyozta a rektor.

Jelezte továbbá, hogy újabb szakirányt fognak indítani: az ötéves színházi táncművész képzést, ahol 14 éves kortól 19 éves korig képezik a művészeket.

„Nagyon nagy igény van a képzett táncművészekre, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. Biztos vagyok abban, hogy az itt végzett hallgatók is megtalálják majd a helyüket a nagyvilág táncéletében, ahogy az eddig végzettek is egytől egyig szerződéshez, munkához jutottak, hiszen garancia a magyar táncművészeti egyetemen való tanulás” - mondta Szakály György.