Már nincs idő a védőoltásra

Az extrém hideg után jön a felmelegedés, 10 Celsius-fok is lehet hétvégén, ami kedvez a kórokozók szaporodásának - mondta az InfoRádiónak Póta György házi gyermekorvos.

Az enyhülés általában fokozza a gyulladásos betegségeket, ami elősegíti a vírusok terjedését, és hirtelen megugrasztja az erős influenzajárvány miatt amúgy is magas betegszámot.

Az influenza elleni védőoltáson már nem érdemes gondolkodni a szakember szerint. Ennek oka, hogy még az erősebb – inkább csak nagy gyerekeknek és felnőtteknek adott – oltásoknak is legalább két hét szükséges ahhoz, hogy biztonsággal felépüljenek. Most viszont mire már hatna az oltás, nagy valószínűséggel már túl is leszünk az egészen.

Mikor vigyük a gyereket orvoshoz?

Amíg a gyerek nem lázas, csak fújja az orrát és köhög, nem érdemes orvoshoz menni, mert csak több kórokozót szedne össze a rendelőben történő várakozás alatt.

Ha a láz hirtelen felszökik, de lázcsillapítóra reagál, akkor sem érdemes orvoshoz szaladni.

Amennyiben viszont tartós a láz és nagyon rossz közérzethez vagy más erősebb tünethez társul, akkor gondolni kell valamilyen komolyabb fertőzésre vagy betegségre, és érdemes felvenni a kapcsolatot az orvossal. Ő majd eldönti, hogy pár napot még várhatnak, vagy pedig kezelés és/vagy további vizsgálat szükséges.