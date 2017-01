Neves építészek tiltakoznak a Lágymányosi öböl partjára tervezett toronyház miatt - lapszemle

Több neves építész is tiltakozik a Lágymányosi öböl partjára tervezett 120 méter magas toronyház miatt – írja az Építészfórumra hivatkozva a Napi.hu. Soros György hatvannál is több, hazánkban működő alapítványa és szervezete behálózza az egész magyar közéletet – közli két oldalas összeállításában a Magyar Idők.

Soros György hatvannál is több, hazánkban működő alapítványa és szervezete behálózza az egész magyar közéletet – közli két oldalas összeállításában a Magyar Idők. A milliárdos keze így a lap szerint a sajtón és a politikai elemzőintézeteken keresztül a felsőoktatáson át a pártokig elér. Mint írják, a szervezetek szorosan együttműködnek egymással, a kiemelt zászlóshajók között a személyi és intézményi összefonódások többszörösen áttételesek.

A Magyar Nemzet szerint súlyos beteg, tüdőrákkal küzd a kormányfő tanácsadója, a lejárató hadjáratairól ismert Arthur Finkelstein, akit legutóbb a civilek elleni támadások mögött sejtettek. Az amerikai kampányguru betegségéről a lap a tanácsadó egyik tanítványának, Craig Shirley történésznek a National Review című amerikai konzervatív lapban megjelent méltatásából értesült.

Elkezdődött az önvezető járművek, buszok és teherautók tesztelésére is alkalmas zalaegerszegi próbapálya tervezése - közli a Világgazdaság. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője a lapnak elmondta, hogy a tervezések elindításához a kormánytól hatmilliárd forintos forráshoz jutott a cég, amelyből a projekt első ütemét valósítják meg: a tesztkörnyezet műszaki megtervezését és kivitelezését.

A Magyar Nemzet szerint értelmes vita kezdete lehet az a kompromisszum, amely az egykori Petőfi Csarnok bontásáról a közelmúltban született a Ligetvédők és a Városliget Zrt. között. Ennek értelmében az állam figyelembe veszi a tüntetők szándékát, akik pedig a jogszerű munkavégzést nem akadályozzák. A cikk kiemeli, hogy a főváros kiemelten kezelt területein lévő fák egészségi állapota és életképessége közepesre értékelhető.

Erdélyben is küzdenek a pálinka megnevezésért – közli a Magyar Idők. A háromszéki önkormányzat fordult segítségért a kormányhoz azt követően, hogy a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere perrel is megfenyegette az erdélyieket, akik szerinte még az Erdélyi Pálinka Lovagrend nevében is jogtalanul használják a pálinka megnevezést.

Több neves építész is tiltakozik a Lágymányosi öböl partjára tervezett 120 méter magas toronyház ellen – írja az Építészfórumra hivatkozva a Napi.hu. A szakemberek szerint a tervezett épület magassága vetekedne a 130 méteres Gellértheggyel, a Várhegynél pedig magasabb lenne, megzavarva a városképet.

A Magyar Nemzetben arról olvashatnak, hogy szövetséget hoztak létre a rövid távú lakáskiadással foglalkozó budapesti cégek, akik a fogadott vendégek korlátozását és szigorú házirend betartását is vállalják, hogy érdekeiket érvényesíthessék. A szervezet legismertebb tagja az Airbnb.hu. A szövetség le kívánja rombolni azt a sztereotípiát, amely az olcsó buliturzmussal és a környezetükre fittyet hányó vendégekkel azonosítja e társaságokat.

Tizenhárom százalékkal több pénzbehajtási eljárás indult tavaly, mint annak előtte, így ismét félmillió fölé szökött a jogi útra terelt követelések éves száma – közli a Magyar Idők. Legtöbbször ezúttal is a közműcégek és a telefontársaságok léptek fel a nem fizető fogyasztóik ügyében.

A Portfolio szerint uniós milliárdokat osztanak ki az erdőgazdálkodóknak, ugyanis folytatódik a pályázati dömping a Vidékfejlesztési Programban, így két újabb pályázat jelent meg 10 milliárdos keretösszeggel. A felhívásokra kifejezetten erdőgazdálkodók jelentkezését várják, akik az erdőkárok megelőzésére és a meglévő erdők természetességi állapotának javítására igényelhetnek forrást.