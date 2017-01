A PISA-felmérés nyomán jönnek a bentlakásos iskolák?

A lexikális ismeretek túlzott mértékét és a rossz alkalmazási arányt is megállapította a rossz PISA-eredmények nyomán készült vizsgálat.

A 2015-ös PISA-felmérés lesújtó eredményeinek napvilágra kerülése után a miniszterelnök jelentést rendelt Balog Zoltán emberi erőforrás-minisztertől. Ennek tartalmáról szerzett értesüléseket a hvg.hu, amely szerint a Jobbik 2010 óta visszatérő javaslatához hasonlóan bentlakásos felzárkóztató intézményekbe terelné a hátrányos családi hátterű, nehezen beilleszkedő gyerekeket az oktatási államtitkárság.

"Bizonyos osztályközösségekben sokkal erőteljesebben érvényesülnek, sőt uralkodóvá válnak a néhány gyerek által otthonról hozott, negatív viselkedési és életvezetési minták". Ilyenkor viszont egyes szülők más iskolákba vitték a gyerekeiket, vagyis az integráció ezeken a helyeken épp a szegregáció fokozódásához vezetett. Erre megoldásként javasolja az anyag azzal, hogy "a hátrányos családi hátterű, negatív hatások veszélyeztetettségében élő gyerekek esetén erősítsék meg és terjesszék ki a bentlakásos rendszerben működő, felzárkóztató képzési formát."

A jelentés szerint

egyre többen nem a tudás, hanem az ügyeskedés hatalmában hisznek és vesztesként tekintenek a munka, tudás és erőfeszítések útján érvényesülni kívánó emberekre.

Ez a tanulási motiváció hiánya és „a fogyasztás kizárólagos értékmérőkénti megjelenése" miatt van a jelentés szerint, és azért, mert e tendenciát kritikátlanul közvetítik a médiában.

Szerepel jelentésben az is, hogy a központi és helyi tantervek túl vannak terhelve lexikális tartalmakkal, és az iskolai tantervek is túlságosan ismeretközpontúak. Az alkalmazott tudást vizsgáló felmérések – így a PISA – kudarcáért is felelős hozzáállás helyett ezért a tartalmi elemek csökkentését és az alkalmazási készségek erősítését ajánlja a dokumentum - írja többek közözött a hvg.hu.