Jól megágyaznak az ónos esőnek Budapesten

A harmadfokú készültség van érvényben, ami azt jelenti, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársai kétszer 12 órában, tehát 0-24 órában kint vannak az utakon, jelenleg 70 autó dolgozik a fővárosban – mondta a cég szóvivője. Dorogi Gabriella hozzátette, a cég ellenőrei is több autóval járják a várost, és jelzik, ha olyan útszakaszt találnak, ami azonnali beavatkozást igényel.

„Ónos eső előtt preventív jellegű szórást alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy a hintőanyag még a csapadék előtt az útburkolatra kerül, vagyis

előkészített terepre hullik az ónos eső.

Folyamatosan szórják az utakat, annak ellenére, hogy esik, most mínusz 4 fokban jól tud dolgozni a hintőanyag – mondta a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szóvivője. Dorogi Gabriella hozzátette,

akkor van probléma, ha éjszaka mínusz 8-10 fok alá csökken a hőmérséklet,

mert akkor a hintőanyag kevésbé hatásos, és bizonyos hőmérséklet alatt egyáltalán nem hat.

„A hintőanyag most is ugyanaz, mint havazáskor: homok és ipari só keveréke, ahogy a nyugat-európai városokban. Nem vagyunk lemaradva, ugyanazt használják Bécsben is. A megelőző szóráshoz hideg, száraz időben kalcium-kloridot szoktunk keverni, hogy jobban tapadjon és az autókerekek ne hordják le az útburkolatról.”

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szóvivője kiemelte, szükség esetén összesen 116 autó tud az utcára vonulni.