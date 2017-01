"Kell egy kis idő, amíg megnyugszik az ingatlanpiac"

Mester Nándor kiemelte, erősen megnőtt a kereslet ezen finanszírozási forma iránt, viszont ez még nem csapódik le az ingatlanok kínálatán és az árán.

„Hiába jogosult egy fiatal pár a CSOK-ra, kétszer is meggondolja, hogy új építésű ingatlant vagy használtat vegyen, ugyanis egyre jelentősebb az árkülönbség a kettő között.”

Az Otthontérkép vezető elemzője hozzátette, az ingatlanfejlesztők látva, hogy egymást követik az ösztönzőprogramok, nő a kereslet a termékeik iránt, felvitték az árakat. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az érintettek egy része nem tudja megfizetni ezeket, hiába jogosult a CSOK-ra, ezért inkább visszakozik és addig nyújtózkodik, ameddig a takaró ér – fogalmazott Mester Nándor.

„Ez növekvő keresletet fog indukálni, és el fog telni még akár két-három év is, amíg újra megfizethetőek lesznek az árak.

A használt lakások piacán nagyobb a kereslet, bár az ingatlanfejlesztők nem ezt mondják – tette hozzá az Otthontérkép vezető elemzője. Mester Nándor hozzátette, a cég friss felmérése azt mutatja, a lakáskeresők 30-40 százaléka visszafordul, amikor ezekkel a magas árakkal találkozik.

Nagy az érdeklődés

2017 is az otthonteremtés éve lehet a családok számára, mert továbbra is töretlen az érdeklődés a CSOK, vagyis a családi otthonteremtési kedvezmény irányt - mondta az InfoRádiónak a család-, ifjúság-, és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy a program 2015-ös bevezetése óta 36 ezer igénylést fogadtak be, 87 milliárd forint összértékben.