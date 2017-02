A gyárban is átvehetők az új Porschék - Lapszemle

A Magyar Időknek és a Világgazdaságnak a Roszatom vezérigazgatója adott interjút. Szerinte a paksi atomerőmű új blokkjának építése az előkészítési szakaszban tart, az építési munkálatok megkezdésének időpontja a tervek alapján a 2018-as év. Alekszej Lihacsov azt mondta: biztonságos, modern blokkokat építenek.

A Magyar Nemzetből megtudhatják, egy év csend után váratlanul megjelent az első nemzeti otthonteremtési közösséget szervező titokzatos csoport az interneten, és az ElsőLakás.hu honlapon megkezdte a jelentkezők toborzását. A szakértők nem értik, hogy az Orbán-kormány egy éve miért adott zöld utat Rogán Antal kabinetminiszter kezdeményezésének, hiszen az ilyen típusú közösségek gyakori kísérőjelensége a csalás.

A Lokál című lapnak nyilatkozó Kubatov Gábor kijelentette, ameddig ő a Ferencvárosi Torna Club elnöke, megmarad a vénaszkenneres beléptetés a Groupama Arénában. Úgy fogalmazott: "Az ultrák nincsenek kitiltva a stadionból, hanem elhatározták, hogy nem jönnek be. Ők is a Ferencváros családjának tagjai, de ehhez az is hozzátartozik, hogy annak ellenére sem lettek kevesebben a meccseken, hogy a távolmaradást választják.”

A Magyar Nemzet birtokába került, az egyik tankerületi központ által írt tájékoztatásból kiderül, hogy több iskola vezetőjét arról értesítették, hogy hiányosan készült el a nevelés-oktatást segítő dolgozók szerződésmódosítása. Ilyen munkatársaknak számítanak az iskolatitkárok, a pedagógiai asszisztensek, a könyvtárosok vagy a rendszergazdák. Ezekben az okiratokban nem szerepel a fizetésemelés.

A Magyar Idők szerint több tucat alapszervezet elégedetlen a Jobbik elnökével. A Magyar Gárda korábbi vezetője a lapnak elmondta: a szombati tüntetésükön egy olyan petíciót adtak át, amelyet 25 alapszervezet támogat. Silip Norbert hozzátette: rajtuk kívül azonban több mint 30 alapszervezet a háttérből támogatta a kezdeményezést.

A Napi.hu arról ír, hogy a szerződés előzetesen becsült értékénél 1,1 milliárd forinttal drágábban, nettó 4,6 milliárd forintért újítja fel a Budai Vigadó épületét az Épkar Zrt. A Magyar Építő Zrt. is behúzott egy új, milliárdos felújítási munkát. Ők az egyik MNB-alapítvány műemlék épület rekonstrukcióját végzik.

A Magyar Idők szerint a januári áfacsökkentés óta 15-20 százalékkal több tojást adnak el a hazai kereskedelmi láncok, mint egy évvel korábban. A madárinfluenza ugyanakkor még mindig jelentős hatással van a termelésre. A csökkenő kínálat pedig az árakat is felfelé hajtja.

A Világgazdaság összeállításából kiderül: sokkal több kölcsönt vettek fel a háztartások tavaly, mint 2015-ben. Ennek ellenére csökkent a hitelállományuk. A lakosság az év egészét nézve már csak minimális mértékben volt nettó törlesztő, a visszafizetett hitelek mennyisége csupán 5 milliárd forinttal haladta meg az újakét.

A Magyar Nemzet a magyar méhészek kiszolgáltatottságáról ír. Az importméz letöri az árakat az Európai Unióban. Sőt, tőlünk nyugatra az is előfordul, hogy a rosszabb minőségű külföldi termékbe magyar mézet tesznek állományjavítóként.

A Portfolio arról számol be, hogy a vadonatúj Porschékat közvetlenül a lipcsei Porsche-gyárban is át lehet venni. Az üzemlátogatás és a gourmet ebéd után akár a gyár saját 3,7 kilométeres tesztpályáján ki is lehet próbálni az autókat, nagy élmény. Állítólag azonban a magyar Porsche-vásárlók többsége nem utazik ki, inkább Magyarországon veszi át az autóját. Helyszíni riport a gazdasági portálon.