Ezeket az autómárkákat kedvelik a magyar parlamenti képviselők

Az országgyűlési képviselők közül van, aki autóvásárlással kezdte az idei évet, más márkás régi karórát vett, egyesek ingatlanba fektették pénzüket és vannak olyan képviselők is, akik eladósodtak tavaly - derül ki a parlament honlapjára szerdán felkerült vagyonnyilatkozatokból.

Kövér László házelnök nyilatkozata szerint továbbra is felerészben tulajdonosa egy szigetszentmiklósi lakóháznak, megvan a 2014-ben vásárolt Skodája, nem változtak értékpapírban elhelyezett megtakarításai, viszont 2,5-ről 4 millióra nőtt pénzintézeti számlakövetelése, és 10 millió forint hitelt vett fel egy pénzintézettől. Az Országgyűlés elnöke diplomáciai kapcsolattartás keretében kapott ajándékokat, könyveket, dísztárgyakat, köztük két bronzszobrot.

Több képviselő is autót cserélt és márkahűnek mutatkozott: Balla Mihály (Fidesz) a Ford, B. Nagy László (Fidesz) a Mercedes, Rubovszky György (KDNP) a Renault, Szabó Tímea (független) a Citroen, Szászfalvi László (KDNP) a Volkswagen, Varga Gábor (Fidesz) a Honda, Bóna Zoltán (Fidesz) a Skoda, Bencsik János (Fidesz) pedig a Dacia mellett tette le ismét a voksát. A kormánypárti frakcióból Czerván György egy BMW X3-asra váltotta fel 1998-ban vásárolt VW Golfját, Czomba Sándor szintén egy Golf után váltott Ford Mondeóra, Kerényi János egy 3 éves BMW-t vett 30 éves terepjárója mellé, Kovács Sándor pedig Skoda Superbet lízingel. Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke Volkswagent, Pócs János Kiát vett, Riz Gábor pedig BMW X-3-ast az Opelje helyett. A KDNP-s Földi László egy Renault Twingot és egy Yamaha motorkerékpárt vásárolt, frakciótársa Hollik István pedig Ford Mondeót.

Az MSZP-s képviselők közül Burány Sándor megszabadult Fordjától, most egy Skoda Suberbet használ, amit az Országgyűléstől, saját pártjától illetve frakciójától kapott ingyenes juttatások között sorol fel. Gőgös Zoltán 2017-et autóvásárlással kezdte, január 5-én vett egy Toyota Avensist a 2015-ben vásárolt Skoda Superbje mellé, ezen felül megvan még korábban vett lakókocsija és motorkerékpárja is. Legény Zsolt Skodát vett, Mesterházy Attila pedig Honda motorját BMW-re cserélte, emiatt 800 ezerről 2,2 millióra nőtt banki tartozása. Harangozó Tamás Audiról Peugeot-ra váltott, de megtartotta 2010-ben örökölt Wartburgját, valamint jelentősen növelte adósságát, hiszen míg tavalyi nyilatkozata szerint összesen 4,5 millióval tartozott pénzintézeteknek és magánszemélyeknek összesen, addig most 47 millió forintot tüntet fel pénzintézeti tartozásként és 10 millióval tartozik magánszemélyeknek.

A jobbikos Dúró Dóra egy Citroen C4 Picasso típusú autót vett, de már nincs meg Renault Meganja, férjével, Novák Előddel közös banki tartozása 9,75 millióról hat millióra csökkent, továbbra is 7,5 millióval tartoznak magánszemélyeknek. Párttársa, az ötgyerekes Kulcsár Gergely Hyundait vett, a jobbikos Magyar Zoltánhoz hasonlóan, Rig Lajos Fordot vásárolt, Szilágyi György pedig lecserélte 2012-ben vett Ford Mondeóját egy 2012-es évjáratú Volkswagen Passatra.

Az LMP-s Sallai R. Benedek az egyik legnagyobb ingatlantulajdonos a képviselők között. A mezőgazdasággal foglalkozó képviselő 6 oldalon sorolja ingatlanjait, amelyek száma hárommal bővült 2016-ban, két legelővel és egy szántóval. A korábbi cecei polgármester, Varga Gábor (Fidesz) is oldalakon át sorolja ingatlanjait, szőlőit, szántóit. Tavaly egy 2 hektáros cecei szántóval bővült ingatlanvagyona és felerészben tulajdonosa lett egy mezőgazdasággal foglalkozó kft.-nek. A fideszes Font Sándor soltvadkerti lakóháza, üdülője, szőlői, erdői és szántója mellé, tavaly felerészben tulajdonosa lett egy 63 négyzetméteres lakásnak is, földjei után pedig mintegy 1,6 millió forint területalapú támogatást kapott.

A fideszes Győrffy Balázs, az agrárkamara elnöke Nemesgörzsönyben vett 2016-ban gyepet és szántókat, ezen a településen van még szántója, erdője építési telke, valamint Nagyatádon és a Takácsiban is több földterülettel rendelkezik. Több ingatlant is vett a jobbikos Sneider Tamás Aldebrőn tavaly: két üres telket, egy szántót és egy zárkerti gyümölcsöst. Pintér Tamás, aki tavaly lett a Jobbik országgyűlési képviselője, egy dunaújvárosi lakást és egy Hondát vett.

Vigh Lászlónak (Fidesz) tavalyi nyilatkozatában egy három hektáros dióskáli gyep is szerepel, amelyhez 2000-ben jutott hozzá örökléssel, idei nyilatkozatában ezen az ingatlanon már egy 80 négyzetméteres pincét is feltüntet. Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője Debrecenben vett egy lakást meglévő lakóháza mellé, Hende Csaba pedig a XII. kerületben vett egy 108 négyzetméteres lakást garázzsal együtt, amelynek felerészben lett tulajdonosa. A fideszes Horváth István Bikácson vett két szántót és egy BMW X5-öst lízingel, miközben 10 millióról 36 millióra növelte banki tartozását. Zombor Gábor (Fidesz) megvált egy 2000-ben vásárolt 549 négyzetméteres kecskeméti ingatlanától, amelynek felerészben volt tulajdonosa. Az ezért kapott pénzt tavaly decemberben féléves kincstárjegybe fektette, amelynek névértéke 30 millió forint.

Az MSZP volt elnök-frakcióvezetője, Tóbiás József Érdről egy 721 négyzetméteres ingatlanba költözött Törökbálintra és tavaly óta bérel egy Skoda Superbet is. Tóbiás József magánszemélyekkel szembeni 3 millió forintos tartozása már nincs meg, viszont több mint 10 milliós lakáshitellel még tartozik. A szocialista Tóth Csaba tavaly elcserélte II. kerületi 118 négyzetméteres ingatlanját nagyjából egy ugyanakkora ingatlanra a II. kerületben. Frakciótársa, Varga László tavaly egyötöd részben örökölt egy miskolci lakóházat és szintén örökségből vásárolt egy 635 négyzetméteres telket, rajta egy 30 négyzetméteres bontandó épülettel. Új autója is van: eladta Citroen C5-jét és Fiat Puntóját, helyette egy 2013-as Opel Insigniát vett.