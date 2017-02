Magyarország az ónos esőtől szenved: ez várható csütörtökön

Az ónos eső veszélye miatt szerda reggel még az egész országban figyelmeztetések voltak érvényben, több megyében és a fővárosban sokáig a legmagasabb fokú riasztások.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság délutáni közleményében azt írta: a fővárosban az időjárási viszonyok elsősorban a II. és a XII. kerületben okoztak gondokat.

A XII. kerületi önkormányzat közölte, hogy az ónos eső miatt lezárták a Normafa területét. Ez az Erzsébet-kilátót is érinti. A döntést a rendkívüli időjárási viszonyokkal, a leszakadt kisebb faágakkal és a rossz látási viszonyokkal indokolták.

Több helyen átmenetileg korlátozták a tehergépjárművek közlekedését, de később feloldották a tilalmat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt közölte: késő délelőtt és kora délután összesen hét esetben riasztották a hivatásos tűzoltókat a fővárosban az ónos eső okozta károk felszámolásához. Emellett országszerte számos megyében kellett segíteniük a tűzoltóknak jellemzően az ónos eső, illetve a havazás miatt elakadt járművek miatt. Az OKF szerda délutáni összesítésében azt írta: az időjárással kapcsolatos események kezelésén a hivatásos katasztrófavédelem 26 helyszínen, az önkéntes tűzoltóerők 3, míg az önkormányzati tűzoltók 4 helyszínen dolgoztak. Az önkéntes mentőcsoportra 1 helyszínen volt szükség.

Az országos közúthálózaton szerda délután 144 munkagép sózási, érdesített szórási munkákat végzett. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 74 munkagéppel takarította a fővárosi útvonalakat.

Szerdán kora este még Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes járásaiban volt érvényben másodfokú riasztás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében viszont azt írta: az ónos csapadék egyre inkább az Alpokaljára és az észak-magyarországi régióra szorul vissza. Csütörtökre virradóra az Északi-középhegység vidékén fordulhat még elő a fagyzugos helyeken ónos eső.

Csütörtök napközben szinte mindenütt olvadni fog. Az előrejelzés szerint északkeleten, északon többnyire borult idő lesz, másutt rövid időszakokra a nap is kisüt. Keleten, északkeleten elszórtan valószínű eső, az északkeleti határvidéken még ónos eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között alakul, de északnyugaton, nyugaton mínusz 2, mínusz 3 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 4-11, északkeleten 0 és plusz 3 fok között várható.

A csapadék és a megindult enyhülés miatt Siófokon, Keszthelyen, Balatonkenesén is a kijelölt jégpályák bezárásáról döntöttek, Balatonfüreden még várnak.

Az időjárási viszonyok gyors és kedvező alakulása nyomán Tarlós István főpolgármester szerdán megszüntette a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten. Országszerte több településen szintén javult a levegő minősége.