Tarlós István: Nem lesz dugódíj Budapesten

Jogszabály tiltja, hogy a főváros dugódíjat vezessen be, és amíg ez a szabály él, felesleges beszélni is róla - mondta Tarlós István főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában.

"Nem lesz dugódíj a fővárosban

- jelentette ki Tarlós István. - A Magyar Országgyűlés hozott egy olyan jogszabályt, ami fogalmilag kizárja a dugódíj bevezethetőségét. Számunkra a történet véget ért, amíg ez a jogszabály él. A Fővárosi Önkormányzat nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó. Amíg ez a törvény hatályos, felesleges beszélni dugódíjról. Azt nem tudni, hogy az unió ezt szankcionálja vagy nem, ha igen, milyen mértékben. Ezt Demszkyék vállalták be, nem az unió kérte.”

Évek óta szükség lenne annak a jogszabálynak a megváltoztatására, amely előírja a szmogriadó fokozatainak elrendelését - mondta Tarlós István, hozzátéve, hogy nem a település vezetője határozza meg, mikor kell szmogriadót elrendelni.

„Megkerestem a Miniszterelnökséget, két és fél évvel ezelőtt, hogy módosításokat javasoljunk a jogszabályba. Megköszönték és megígérték, hogy foglalkoznak vele. Sok munka van vele, a parlamentnek ezer dolga van, én azóta is várok a jogszabály-módosításra. Fogom jelezni a közelmúlt eseményei kapcsán, hogy elkövetkezhet az az idő, hogy ez parancsolóan aktuálissá válik. Elég hosszú ideig voltunk kénytelenek fenntartani a riasztási fokozatot és ez minden irányból elégedetlenségeket szül.”

A főpolgármester megjegyezte, hogy az ónos eső kezelése még a legfejlettebb országokban is komoly nehézségeket okoz.

„A tél az tél. Az utak csúsznak.

Az utakról szóló jelentések, amiket kapok és a saját tapasztalataim nem annyira negatívak. Az ónos eső ellen nehéz védekezni az Amerikai Egyesült Államokban és Svájcban is. Biztosan nem százszázalékos az elégedettség. Azoktól a budapestiektől elnézést kérek, akiknek valamilyen kellemetlensége volt.”

Tarlós István szerint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársai minden lehetséges eszközt bevetnek.

A főpolgármester szerint jól halad a 3-as metró szerelvényeinek felújítása.

„Kaptam egy levelet a Metróért Egyesület elnökétől. Nagyon korrekt levelet. Korábban elég negatív megállapításokat fogalmazott meg, most leírja, hogy bejárást szerveztek üzemidőn kívül a szakaszon. Megállapítja, hogy tényleg sok síncserét hajtottak végre, a lekötések olyan állapotban van – ahogy a szakértők is megállapítják –, hogy jelenleg a 3-as metró rossz állapotban van, de nem balesetveszélyes. A legnagyobb problémának a szerelvényeket tartja, amelyeknek folyik a felújítása. Pontatlanok és nem túl jóindulatúak azok a hírek, hogy nem történik semmi. A kiviteli tervekre írtuk másodjára a tendereket, ha az árajánlatok beilleszthetők lesznek a kormány által kötött támogatási szerződésben szereplő költségkerete, akkor június táján az infrastrukturális fejlesztés is megkezdődhet.”

