Kommunista panoptikumba kerül Lukács György

A Fővárosi Közgyűlés határozata értelmében március 31-ig kell elbontani Lukács György szobrát a XIII. kerületi Szent István parkból – mondta el a Magyar Időknek Tokody Marcell.

A szoborbontást kezdeményező fővárosi jobbikos képviselő hozzátette: a döntés helyességét a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása is alátámasztja, mely szerint Lukács György tevőlegesen részt vett a proletárdiktatúra, a kommunista rendszer előkészítésében és fenntartásában mind 1919-ben, mind 1945 után. A képviselő azt is megemlítette, hogy Lukács György nevét a hatályos önkormányzati törvény szerint közterület sem viselhetné Magyarországon.

A III. kerületben még mindig van a tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosáról elnevezett közterület, de lapunk információi szerint napirenden van az utca átnevezése.

Ami a szobor sorsát illeti, Tokody Marcell szerint még nem született döntés a lebontandó alkotás későbbi sorsáról. Több forgatókönyv is lehetséges. A legvalószínűbb, hogy a Lukács-szobor a budafoki szoborparkba, a kommunista rendszerre emlékeztető többi alkotás közé kerül. Kisebb az esély arra, hogy a Siófokra került másik Varga Imre-alkotáshoz, a Károlyi Mihályt ábrázoló szoborhoz hasonlóan egy vidéki önkormányzat fogadja be. Az azonban biztos, hogy a két hónapon belüli szoborbontás kapcsán, mely a Budapest Galéria hatáskörébe tartozik, már most tiltakoznak Lukács György szellemi örökösei, követői.