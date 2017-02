Nem tett jót a hideg a lakásoknak

A januári extrém hideg miatt a hónap első felében 20-30 százalékkal több lakásbiztosítási káreseményt jelentettek be az ügyfelek, mint egy évvel korábban, duplájára nőtt például a csőtörések száma a vízcsövek elfagyása miatt - közölte a K&H Biztosító és az Union az MTI-vel.

A megszokottnál több, mintegy 900 lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett a K&H Biztosítóhoz az év eleje óta, 20 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt, a kárérték pedig elérte a 43 millió forintot. Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese, a társaság nem-életbiztosítási területének vezetője hangsúlyozta, az extrém hideg időjárás többek között a nem megfelelően szigetelt vízcsövekre és a vízórákra is veszélyt jelent. Egy fagyás miatti vízcsőtörés jelentős kárt okozhat, a legtöbb esetben a vízcsőtörésekért és a vízóra-elfagyásokért a tulajdonosok a felelősek, nem a vízszolgáltató. Fontos tudni, hogy a vízkárokra is kiterjesztett lakásbiztosítások a víz által okozott károk és a helyreállítási költségek mellett 50 ezer forintig az esetleg elfolyt víz értékét is megtérítik. Az eltört vízóra pótlásának a költségére azonban nem nyújtanak fedezetet - tette hozzá a vezérigazgató-helyettes

A K&H Biztosító a lakásbiztosítási piacon élénkülést vár a következő 1-2 évben az újépítésű lakások számának várható növekedése miatt.

Az Union Biztosító is jelentős, 31 százalékos emelkedést tapasztalt a lakásbiztosítási károk területén 2016 hasonló időszakához képest. A csőtöréses károk száma mintegy kétszeresére nőtt ebben az időszakban.

Maják Viktor, az Union kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a fagyveszélynek kitett csöveket célszerű ismét ellenőrizni: az elfagyott vezetékekben, vízórákban ugyanis csak a most kezdődő enyhülés nyomán olvad ki a jégdugó, ami eddig a víz elszivárgását megakadályozta. Ennek nyomán várható, hogy tovább nő a fagyással kapcsolatos kárbejelentések száma - magyarázta.