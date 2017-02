Több romkocsmát is bezárathatnak

"A VII. kerületi romkocsma-negyedben az utóbbi években elharapózott a vita a lakosok és a vendéglátóhelyek között. A környéken élők szeretnék visszakapni a régi, csendes környezetet, a romkocsmák viszont mostanra nemzetközileg is népszerű turistacélponttá váltak. Az önkormányzat építészeti irodája azonban úgy néz ki, hogy a lakóknak kedvez, információink szerint ugyanis több, nyitott vendéglátóhely bezárását is kezdeményezték" - írta a Pénzcentrum.

Habár az egyre nagyobb számú bulizni érkező külföldi felpörgette a VII. kerület körúton belüli részének forgalmát, és a gazdasági előnyökből a helyiek is részesülnek, a lakókkal egyre több a konfliktus.

A lapot egy belvárosi romkocsma kereste meg azzal, hogy az évek óta működő népszerű helyet nem üzemeltetheti tovább, de szerintük akár öt ilyen vendéglátóhely is érintett lehet. Jellemzően olyanok, amelyek foghíjtelkeken helyezkednek el.

A hely szerint a kerület építészeti irodája elsősorban a telken álló épületeket kifogásolja, illetve a melegkonyha kéményét nem találja megfelelőnek. A vállalkozó szerint ezekről az engedélyek kiadásakor is tudtak, de most a jogsértés megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra bezáratták a helyet. A kerület közölte: a tisztaság sem megfelelő a romkocsma környékén, és a nyitottsága miatt zajosabb is, mint a zárt egységek.