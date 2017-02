Tüntetés a Parlament előtt - a nap hírei

Az oktatás helyzetének javításáért és a civilek jogaiért demonstráltak a Tanítanék Mozgalom, valamint a Civil Közoktatási Platform szervezetei. Romániában a kifogásolt sürgősségi rendelet hatálytalanítása után is folytatódtak a tiltakozó megmozdulások. Törökországban az Iszlám Állam mintegy 400 feltételezett terroristáját tartóztatták le.

Az oktatás helyzetének javításáért és a civilek jogaiért demonstráltak a Parlament előtt a Tanítanék Mozgalom, valamint a Civil Közoktatási Platform szervezetei. A mintegy 3 ezer tiltakozó a magyar oktatásügy megújítását és Balog Zoltán szakminiszter távozását követelte. A Tanítanék Mozgalom képviselői korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy nem teljesültek követeléseik. Az oktatási államtitkárság közleményében hangsúlyozza: az idén 455 milliárd forinttal több jut a köznevelésre és a kormány számos intézkedést tett az oktatásban dolgozók és a diákok helyzetének javításért.

Országos diáktanács létrehozását kezdeményezi az Országos Diákparlament - jelentette be az oktatásért felelős államtitkár. Palkovics László Székesfehérváron, a diákparlament záró plenáris ülése után azt mondta: a testület célja, hogy a parlament ülései közötti időszakban is folyamatosan képviselhessék a diákok a számukra fontos ügyeket.

A mindent átható korrupciót és a demokratikus jogállam leépítését tartja az Orbán-kormány legnagyobb bűnének az Eötvös Károly Intézet vezetője. Majtényi László a Bibó István Közéleti Társaság éves összejövetelén tartott évértékelőjében azt mondta: 2010 óta súlyosan sérült a jogállam, visszaépíteni pedig csak az alapoktól lehet. Fontos eredménynek tartotta a demokratikus ellenzéki pártok együttműködését államfőjelöltségével kapcsolatban, ugyanakkor úgy vélte: a jelenlegi parlamenti erőviszonyok között nem lesz belőle köztársasági elnök. Közben a Jobbik bejelentette: nem állít köztársaságielnök-jelöltet, helyette közvetlen államfőválasztást szeretne.

Romániában a kifogásolt sürgősségi rendelet hatálytalanítása után is folytatódtak a tiltakozó megmozdulások. Az ország nagyvárosaiban tüntetők a szociálliberális kormány lemondását követelik, Sorin Grindeanu miniszterelnök azonban közölte, hogy nem távozik posztjáról. Az Antena-3 hírtelevíziónak közölte: a kormányt csak a parlament válthatja le, bizalmatlansági indítvánnyal.

Liechtensteinben a kormányzó Haladó Polgári Párt nyerte meg a vasárnap megtartott parlamenti választást, ugyanakkor mintegy 5 százalékot gyengült az előző választási eredményéhez képest. A Liechtensteini Haladó Polgári Párt a szavazatok 35,2 százalékát kapta. Koalíciós partnere a Hazafias Unió 33,7 százalékot ért el. A választás valódi győztese mégis az ellenzéki Függetlenek Párt, amely 3 százalékot erősödött.

Törökországban az Iszlám Állam mintegy 400 feltételezett terroristáját tartóztatták le a hatóságok. Az őrizetbe vett gyanúsítottak között külföldiek és gyermekek is vannak, de nemzetiségüket egyelőre nem tudni. Jelentős részüket a szíriai határ közelében, az ország délkeleti részén fogták el a rendőrök. Az Iszlám Állam az elmúlt másfél évben számos terrortámadást hajtott végre Törökországban.

Újabb rohamot indítottak a Moszkva által támogatott szakadárok a kelet-ukrajnai fronton. A katonák visszaverték a támadást - jelentette a kijevi hadműveleti parancsnokság. A TSZN ukrán hírtelevízió arról számolt be, hogy a frontvonal déli részén, Mariupol körzetében is egyre feszültebb a helyzet, nehéztüzérségi lövedékek csapódtak be lakott területeken. Civil áldozatokról nem érkezett hír.

A tervek szerint két héten belül megtiltja Oroszország a szárnyashús és egyéb szárnyas termékek importját a madárinfluenza által érintett európai országokból. A szövetségi állategészségügyi és növényvédelmi szolgálat nem közölt pontos dátumot. A készülő új rendelkezés a többi között Németországra, Lengyelországra, Hollandiára, Svédországra, Magyarországra, és Csehországra vonatkozhat.

Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 69. évében meghalt Katona Kálmán volt közlekedési miniszter. Meghatározó szerepe volt Magyarország rendszerváltás utáni infrastrukturális felzárkóztatásában. Munkássága a demokratikus jogállamiság, az önkormányzatiság, az európai integráció és a fenntartható fejlődés elve, illetve a polgári értékek köré szerveződött. Elkötelezett híve volt a kortárs zenének, irodalomnak és képzőművészetnek.

Életének 94. évében meghalt Riskó Tibor orvos, a tüdő- és gerincgyógyászat kiemelkedő személyisége, a modern magyar gerincsebészet kialakítója. A nevéhez fűződik az Egészségügyi Főiskola gyógytornászképző szakának korszerűsítése. Számos ortopédiai tankönyvet írt, 205 tudományos közleményt jegyzett, továbbá kandidátusi és akadémiai doktori fokozatok minősítik tudományos és oktatói pályáját.