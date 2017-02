Kitalálja, mi az, amit végre tényleg bevezet a BKK?

Az elmúlt években több határideje is volt az elektronikus jegyrendszer felállításának, azonban különböző okokból egyszer sem sikerült eljutni a kezdésig. Az InfoRádió több kérdéssel is fordult a Budapesti Közlekedési Központhoz, a többi között azzal, hogy mikor és milyen feltételek mentén valósulhat meg a rendszer kiépítése a fővárosban. A közlekedésszervező társaság jelezte, a projekt elindulása 2018 elejétől fokozatosan várható és ez már igazodik az országosan átjárható jegy- és bérletrendszerhez és a kibocsátott kártyák a különböző közlekedési társaságok között biztosítják majd az átjárhatóságot is.

A BKK kiemelte, a szervezet azon dolgozik, újabb csúszás már ne legyen, hozzátették, át kellett alakítani a terveket, mivel az eredeti szerződések nem tartalmazták a tavaly bevezetett elektronikus személyi igazolvány használatát a közlekedésben, ráadásul ezt időközben jelezni kellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak, amely finanszírozza a beruházást.

A Budapesti Közlekedési Központ arról is tájékoztatott, hogy a projekt része lesz a beléptető kapuk telepítése a metróállomások jelentős részén, valamint hat HÉV-állomáson. A BKK hangsúlyozta, a kapuk telepítésének dátuma jelentősen függ a 3-as metró felújításának ütemezésétől, illetve az engedélyezési folyamat időigényétől. A BKK tervei szerint az első beléptetőkapuk kiépítése 2017 második felében kezdődhet el.

A sajtóban arról is lehetett olvasni, hogy az elektronikus jegyrendszer tervezése közben a BKK pályázatot írt ki régi típusú, mechanikus lyukasztókra. A BKK ezzel összefüggésben azt mondta, a szervezet feladata, hogy a járműveket azok kialakításához és műszaki lehetőségeihez illeszkedő jegykezelőkészülékekkel lássa el. Hozzátették, a járművek, főleg a buszok és a villamosok egy részén jelenleg csak a mechanikus jegykezelőkészülékek használhatók, az új rendszer megvalósulásához szükséges átalakításokig ezzel is számolni kell, ezért az új eszközök felszerelését követően egy ideig a régi lyukasztók is használatban maradnak.

A BKK kiemelte, először a bérleteket, utána a jegyeket vezetik be az elektronikus jegyrendszerbe, ezzel párhuzamosan kezdődik el a papír alapú termékek kivezetése, de erre időt kell biztosítani az utasoknak. Csak a papír alapú jegyek teljes kivezetése után szerelhetők le a régi típusú lyukasztók – tette hozzá a BKK.

Az utazási egyenleget elektronikusan, a BKK központi rendszerében fogják nyilvántartani, az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét pedig levonják a kártyához tartozó számláról.