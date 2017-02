Naponta több mint négyszáz új kátyú Budapest útjain

Többszörösére nőtt a kátyúk száma Budapesten a nagy hőingadozás miatt, ezért most már három műszakban dolgoznak az útjavítók - tudta meg az InfoRádió. Almássy Kornél, a BKK Közút Zrt. vezérigazgatója elmondta: naponta több mint 400 kátyú keletkezik.

Óriási károkat okoz a budapesti úthálózatban a szélsőséges időjárás, nem is annyira az extrém hideg jelenti a problémát, hanem hogy hirtelen hirtelen jött a felmelegedés, és nagyon nagy volt a hőingadozás.

"Az egyik nap mínusz 10-15 fok volt, a másik meg már plusz 15, és ez sajnos nem tett jót a fővárosi úthálózatnak, több száz kátyút regisztrálunk naponta. El is rendeltük a három műszakos munkavégzést. Az útellenőrök folyamatosan járják az úthálózatot, és ahol nagyon nagy kátyút találnak, ott zsákos aszfalttal be kell tömniük az utat" - mondta az InfoRádiónak Almássy Kornél, a BKK Közút Zrt. vezérigazgatója.

Csak csütörtökön 450 kátyút regisztráltak,

ez hat-hétszerese a megszokottnak, de ebben jelentős szerepet játszik, hogy az elmúlt években sokkal enyhébbek voltak a telek.

"Vannak nagyobb, ütőkátyúk is, elsősorban azokon az útszakaszokon, amely egyébként is rosszabb állapotban vannak. Ha nem tudjuk azonnal elhárítani, akkor is

igyekszünk ezeket a helyeket kitáblázni, vagy ideiglenes anyaggal betömni

a lyukakat. Ha jön a tavasz, akkor pedig vissza kell menni véglegesen kijavítani az úthibákat" - mondta a vezérigazgató.

A javítások folyamatosan mennek, 17 útellenőr járja a várost, és ahogy regisztrálják a kátyút, mennek is ki a kivitelező egységek, és még éjszaka is dolgoznak.