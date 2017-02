Ne lepődjön meg a szájmaszkon - jobb lenne, ha használná

Tombol az influenzajárvány, a tömegközlekedésben és az orvosi rendelők várótermeiben mégis csak néhány idős emberen és távol-keleti turistán lehet szájmaszkot látni. Gyakran még ők is furcsálló pillantásokat kapnak az utastársaiktól és a többi betegtől. Pedig nagyon is jó lenne, ha a szájmaszk használata Magyarországon is elterjedne -- mondta az InfoRádiónak nyilatkozó járványügyi szakember.