Parlamenti vizsgálatot akar a 4-es metró ügyében a Fidesz-frakció - a nap hírösszefoglalója

A parlament gazdasági bizottságával vizsgáltatná ki a 4-es metró beruházása körüli korrupciós ügyet a Fidesz-frakció. Korábban a Jobbik külön országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte. Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke most azt mondta: az ülésre meghívják Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt miniszterelnököket, Demszky Gábor korábbi főpolgármestert, akkori szocialista helyettesét, Horváth Csabát és Gy. Németh Erzsébetet, aki akkor szintén az MSZP politikusa volt. A DK közben bejelentette: közérdekű adatigénylést nyújt be az Európai Csalás Elleni Hivatal által vizsgált és lezárt magyarországi ügyek nyilvánosságra hozataláért.



Tisztességtelen lépésnek tartja a külgazdasági és külügyminiszter, hogy az Európai Unió a feltételek teljesítése ellenére sem adta meg a vízummentességet Ukrajnának. Szijjártó Péter az uniós tagországok külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásán kijelentette: nem lehet kérdés Ukrajna szuverenitása és területi integritása, de nem szabad megfeledkezni az országban élő kisebbségekről, mások mellett a mintegy 150 ezres magyar kisebbségről sem.



Nem engedi a Demokratikus Koalíció elnöksége, hogy bárki titkos háttértárgyalásokat folytasson a párt működésének esetleges megbontására és jelenlegi politikájának megváltoztatására. Erről Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A volt kormányfő az elmúlt napok eseményeire utalva arról beszélt: Lengyel László politológus próbálta titokban rávenni Niedermüller Pétert, a Demokratikus Koalíció alelnökét, hogy a DK vezetésével és elnökével szemben politizáljon baloldali pártok bevonásával.



Hatályon kívül helyezte a Veszprémi Törvényszék vörösiszap-perben hozott elsőfokú, felmentő ítéletét a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla. A testület új eljárás lefolytatására kötelezte a táblabíróságot. Az indoklás szerint az elsőfokon eljáró törvényszék több eljárási szabályt sértett, a többi között nem volt egyértelmű, hogy milyen logika alapján jutott a minden vádpont alól felmentő ítélet meghozatalához.



Az elvártnál 31 milliárddal több bevételt hozott az átalakított adóhivatal tavaly - közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Tállai András tájékoztatása szerint majdnem 13 ezer milliárd forint bevételt hozott az államkasszának az ügyfélcentrikus Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Emlékeztetett rá, hogy több mint 200 ezer ügyfélkapu nyílt. Úgy tűnik, szigor nélkül is többet adózunk.



A Magyar Telekom lesz az állami intézmények mobilszolgáltatója. Az érintett intézmények ettől a hónaptól kezdhetik meg a szerződéskötést a szolgáltatóval. Az eljárás keretösszege 5 milliárd forint, az érintettek számára ez 200 ezer SIM kártyát jelent. A Vodafone bíróságon támadta meg a határozatot. A társaság közleménye több problémát is említ, és azzal érvel, hogy a Vodafone ajánlotta a legkedvezőbb mobilszolgáltatási díjtételeket.



Tavaly 6 százalékkal nőtt a Richter árbevétele, az idén pedig 3 százalékos emelkedésre számít a gyógyszergyártó. Bogsch Erik, a társaság vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: minden piacon nőttek az értékesítések, és sikerült Nyugat-Európa és Dél-Amerika felé terjeszkedni.



Az Európai Bizottság szerint miközben Magyarország erőfeszítéseket tesz természeti örökségének megőrzéséért, mindig kihívást jelent számára az uniós környezetvédelmi politika végrehajtása. A Brüsszel által minden tagállamra kiadott jelentés megjegyzi, hogy aggodalomra ad okot a gyenge hulladékgazdálkodás, valamint a hiányzó vagy elégtelen vízügyi infrastruktúra.