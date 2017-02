Az utcán bárkinek megadja a címét? Akkor a neten miért teszi?

Az internet hasznos, de veszélyes. A Safer Internet Day, vagyis a Biztonságos Internet Napja tulajdonképpen erre akarja felhívni a figyelmet. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elsősorban a tudatos internethasználathoz ad tanácsokat - mondta az InfoRádiónak Edvi Péter, a szervezet elnöke.

„Mindig azt szoktam mondani, hogy ha megy egy fiatal az utcán és megpróbálják leszólítani, akkor az esetek 99,9 százalékában nem mondja meg a nevét, nem adja meg a címét, a telefonszámát vagy a bankkártyaszámát, de érdekes módon ugyanezek a gyermekek vagy éppen felnőttek ugyanezt az interneten megteszik. Ami viszont az esetek többségében minimum gondatlan – hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke.

A Biztonságos Internet Napján azt is el kell mondani a gyerekeknek, hogy a világháló megsokszorozza a vitákat és felerősíti azok káros hatását - tette hozzá Edvi Péter.

„Ha mondjuk egy iskolában a szünetben az egyik gyerek azt mondja a másiknak, hogy te hülye vagy, az sem esik jól. De ha ugyanez a gyerek ezt a véleményét felteszi az internetre, mondván, hogy 'Pistike hülye', akkor az hirtelen nem egy kettőjük között zajló történet lesz, hanem ezt minimum az iskola tanulói fogják látni, de esetleg még több ezren is. Nyilván éppen ezért ez Pistikének sokkal sértőbb, sokkal bántóbb, mintha egymás között vitázva lehülyézik egymást” – fogalmazott.

Tény, hogy a gyerekek általában sokkal jobban értenek az internethez, a szülők viszont tapasztaltabbak és morálisan felkészültebbek. Ezért ha beszélgetnek a gyerekkel, akkor rá tudnak mutatni az esetleges kockázatokra - mondta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke.

„Ha időről időre a szülők bemennek a gyerekhez és átbeszélik azt, hogy milyen oldalak vannak, ahol a gyerek kalandozik, akkor ehhez egyrészt a gyerek is hozzászokik, másfelől a szülők is ráérez arra: önmagában az, hogy otthon tartózkodik a gyerek és ott órákig nyugodtan elvan, nem jelenti azt, hogy egyben biztonságban is van” - hangsúlyozta.

Edvi Péter hozzátette, hogy tanárokat, szülőket, rendőröket és döntéshozókat is tanítanak, mert közöttük is vannak olyanok, akik megdöbbentően tájékozatlan és gyakorlatlan internethasználók.