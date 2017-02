Breaking! Szerelik a Széll Kálmán téri órát!

Breaking! Szerelik Az Órát, köszorbán! #budapest György Bokros (@hipra) által közzétett fénykép, 2017. Febr 7., 02:09 PST

A téren álló 18 millió forintos óra kálváriája a hideg idő beköszöntével kezdődött el, január közepén ugyanis leállt. Nem kellett sok idő a budapestieknek, egy olvasónk fotója szerint január 17-én már egy "önkéntes" óra mutatta a pontos időt. Ezzel kisebbfajta háború kezdődött az óra fenntartója és a fővárosiak között: a leszerelt óra helyére több alkalommal is újakat ragasztottak. A legnagyobb közösség oldalon még mozgalom is indult Mentsük meg a Széll Kálmán tér-idő kontinuumot néven, a hétvégén már nemcsak egy, hanem féltucat órát ragasztottak ki, az oszlopra még a régi Moszkva téri dobozóra kicsinyített verziója is felkerült.