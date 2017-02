Súlyos veszélyekre figyelmeztet a rendőrség - Nagyon vigyázzon mindenki

Február 7. – A biztonságos internet napja

Az Európai Unió által kezdeményezett program célja, hogy a világháló adta lehetőségekkel a fiatalok körültekintően éljenek. Az óvatosság természetesen minden korosztály számára fontos - hívja fel a figyelmet a police.hu, a rendőrség hivatalos oldala.

Az internet segítségével történő ügyintézés, vásárlás, kapcsolattartás számos veszélyforrást rejt: a regisztrációhoz kötött oldalak, amelyeknek célja az adathalászat; vagy a kémprogramok, amelyek ingyenes alkalmazás formájában települnek számítógépünkre – mind kockázatot jelenthetnek személyes életterünkre.

A felhasználók között napjainkban egyre magasabb a fiatalok száma, akik kíváncsiságuknál és jóhiszeműségüknél fogva talán kevésbé körültekintőek, ezáltal védtelenek az internet veszélyeivel szemben. Míg felnőttként igyekszünk tudatosan kezelni levelezéseink, munkáink tartalmát és óvjuk személyes adatainkat, addig a gyermekekből életkori sajátosságaikból fakadóan hiányozhat a gyanakvás, ami kiszolgáltatottá teheti őket.

Éppen ezért különösen fontos, hogy megtanítsuk számukra, miként védekezhetnek az adathalászat és más felhasználók rosszindulata ellen. Fontos kiemelni például az egyes alkalmazások által életre hívott programokat, amelyek észrevétlenül irányítják a felhasználót hirdetési oldalakra, s a számítógépen megbújva szolgáltathatnak adatokat másoknak.

Kevésbé ártalmasok az úgynevezett lánclevelek, amelyek a legtöbb esetben álhíreket terjesztenek, s az emberi naivitás tartja őket életben. Ugyan nem tesznek kárt a gépekben, de más oldalak látogatottságának mesterséges gerjesztése számszerűsíthető veszteségeket okozhat egyes rendszerekben.

Az adat- és kattintásvadász programokhoz hasonlóan a közösségi portálok használata is kiszolgáltatottá teheti az odalátogatókat. Már a regisztráció alkalmával érdemes kitérni azokra az alapvetésekre, amelyek betartásával elkerülhetők a jövőbeli kellemetlenségek. A személyes adatainkat soha ne vezessük fel az adatlapra, mint ahogyan privát fényképeink esetében is ajánlatos azzal a tudattal eljárni, hogy ami egyszer felkerül az internetre, előfordulhat, hogy azt már soha nem tudjuk eltávolítani onnan.

Növelheti biztonságunkat, ha számítógépünket tűzfal és vírusirtók védik: ellenőrizve ezáltal gépünk internetes forgalmát, megakadályozva az illetéktelen behatolásokat.

Amennyiben nyilvános hálózatról csatlakozunk az internetre, úgy ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint ez idő alatt ne intézzünk személyes ügyeket. A világhálón történő ismerkedéskor gondoljuk meg, kinek milyen információt adunk ki magunkról.

A legkevesebb, amit saját védelmünk érdekében tehetünk, hogy az internethasználattal eltöltött időben mindig kellő körültekintéssel viseltetünk. Erősítsük gyanakvással és óvatossággal számítógépes védelmi rendszerünket!

Kémprogramok

Az ingyenes programok gyártói különböző módszerekkel próbálnak felhasználóikról üzletileg értékes információkhoz jutni, illetve különféle hirdetési oldalakra irányítani őket. A titokban gépünkre települő trójai kémprogramok arra is alkalmasak, hogy internetezési szokásainkról gyűjtsenek adatokat. Egy-egy letöltésmenedzser-, fájlcserélő- vagy akár tömörítőprogram installálása után különös jelenségeket produkálhat számítógépünk. Böngészőablakok nyílnak meg maguktól, érdekes linkek jelennek meg. A különös jelenségeket általában a népszerű ingyenes programokhoz mellékelt apró szoftverek okozzák.

Trójai programok

Szörfözés közben előfordulhat, hogy akaratunk ellenére és tudtunkon kívül betörnek a számítógépünkre. Sok gépen található olyan fájlcserélő szoftver, e-mail-en, weboldal megtekintésével vagy más módon bejuttatott trójai program, amely lehetővé teszi, hogy készítője vagy ismerője a hálózaton keresztül átvegye a gépünk felett az irányítást, vagy tudtunkon kívül adatokat (személyes adatokat, jelszavakat, fontos dokumentumokat) szerezzen meg, töröljön vagy módosítson, vagy akár lehetetlenné tegye a számítógépünk további működését. A trójai programok magukat általában hasznos programnak álcázó kártevők. A terjedésük az emberi hiszékenységnek köszönhető.

Lánclevelek és hoaxok

A hoax szó az e-mailben terjedő álhírek, kacsa-lánclevelek különféle változatait jelöli. A lánclevelek nem tesznek kárt a számítógépünkben, csak sokszorosíttatják magukat.

A legtöbbjük megelégszik azzal, hogy néhány tízmillió példányban körbejárja a földgolyót - és ez elpazarolt sávszélességben, gépidőben és munkaórában számszerűsíthető magas kárt okoz.

Alapesetei: Küldj engem tovább! Veszélyes vírus terjed az interneten! Küldd tovább ezt a figyelmeztetést! Pénzt, jutalmat kapsz, ha továbbküldöd ezt a levelet!

Közösségi portálok

Ma már az elektronikus leveleknél is több időt fordítunk a közösségi oldalakra. A világháló sohasem felejt. A telefonszámoknak, a születési időpontoknak vagy a lakcímeknek semmi keresnivalójuk sincs az interneten. Vigyázni kell a privát képekre és videókra is. Amennyiben ugyanis felkerülnek a világhálóra, már nem ellenőrizhetjük, hogy mi történik velük. A közösségi portál zaklatás helyszínévé is válhat. Ezeket haladéktalanul jelezni kell az üzemeltetőknek. Célszerű a támadások során megjelentetett anyagokat (képeket, chatbeszélgetéseket) megőrizni, hogy azokat később egy rendőrségi ügyben bizonyítékként lehessen felhasználni.

Tűzfalak

A megfelelő védelmet a tűzfalak és vírusirtók használata jelenti. A tűzfalak ellenőrzik a számítógépünk ki- és bemenő internetes forgalmát, megpróbálják kiszűrni az illetéktelen behatolásokat, illetve a trójai programok kommunikációját. Blokkolják a kívülről érkező, azonosítatlan adatokat, azaz védelmet nyújtanak a behatolási kísérletek ellen.

Tanácsok:

Ismeretlen feladótól érkező levelet ne nyissák meg!

• A bankok soha nem kérik a számlaszámot és jelszót, személyes adatokat interneten keresztül. Ez már egy nagyon régi formája egy csalásnak, hogy megtudják a bankszámla-információkat.

• Ne tegyenek fel magukról figyelemfelhívó, kihívó képet a világhálóra, mert ezekkel visszaélhetnek!

• Mindig közepes vagy magas fokozatú biztonsági beállítást használjanak a böngészőben!

• Válasszanak biztonságos jelszót! A kézenfekvő jelszavakat, például a saját nevet vagy a lakóhelyet nagyon egyszerű megfejteni. Ehelyett számok, betűk és írásjelek kombinációját ajánlott jelszónak használni!

http://saferinternet.hu//