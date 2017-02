A világ legjobb független agytrösztjei között a magyar társadalomkutató

A Pennsylvaniai Egyetem kutatóközpontja évről évre kiad ranglistákat, amelyeken különböző szempontokból értékeli a világ agytrösztjeit. Léteznek például regionális, vagy fókuszukat tekintve gazdaságpolitikai, társadalompolitikai listák, és vannak olyanok is, amelyek aszerint rangsorolják az intézményeket, hogy mennyire függetlenek. Most először kísérleteztek azzal, hogy összegyűjtötték az ötven legjobb kiadványt a világból az intézetek munkái közül. Erre a listára került fel a Tárki kiadványa, a Társadalmi Riport – számolt be az InfoRádiónak az intézet vezérigazgatója.

Tóth István György jelezte: a Társadalmi Riportot a Tárki kétévente adja ki, 1990 óta minden páros évben jelenik meg, a társadalom és a gazdaság változását követi nyomon. Erőteljesen fókuszál az elmúlt két évre, de mindig hosszabb időtávban mutat be társadalmi indikátorokat, illetve nemzetközi összehasonlításban is prezentálja a magyar társadalom fejlődését.

Emellett egy másik sikert is elkönyvelhettek: a Tárki Társadalomkutatási Intézet szerepel a legjobb független agytrösztök rangsorában.

„A legjobb társadalompolitikai agytrösztök között Közép-Kelet-Európában a negyedik, a világon pedig a 48. helyen vagyunk. A világ legjobb független agytrösztjeit felsorakoztató listán a 63. helyen szerepelünk” - tudatta az igazgató.

Az agytrösztöket, mint elmondta, aszerint is rangsorolják, hogy mennyire függenek egy-egy donortól, mondjuk egy kormányzattól, vagy éppen akadémiától. Hiszen a legkülönbözőbb agytrösztök létezhetnek: vannak olyanok, amelyek teljesen egyetlen finanszírozótól függenek, és vannak olyanok, amelyeknek diverzifikált a portfóliója, tehát nincsen egyetlen domináns, meghatározó finanszírozója.

Ezt nevezik ők függetlennek és ez az a kategória, amiben a Tárki bekerült a rangsorba – jelezte az intézet vezetője.

„Büszkék vagyunk erre, mert ez azt jelenti, hogy az elemzésekben nem kell különösebben tekintettel lenni semmi másra, mint a szakmai kiválóságra. Mi pedig erre törekszünk” - hangsúlyozta Tóth István György.