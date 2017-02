Döbbenet Törökszentmiklóson

Születésnapi zsúrt tartottak január 27-én egy Szivárvány utcai háznál. Egybegyűlt a család, egy kisgyermeket ünnepeltek. Az aprónép tortázott, az asszonyok pletykálgattak, a nagyszülők koccintgattak, a férfiak unatkoztak. Aztán valaki előállt azzal, fűszerezzék meg valami ütős anyaggal a tortát. Sajnos, szó szerinti lett az ütős. Néhány óra alatt háromszor kellett mentőt hívni a Szivárvány utcába, az orvosok véleménye szerint a férfiak kábító-bódító anyagtól lettek rosszul.

A minták alapján toxikológus vizsgálja majd, mi váltotta ki a mérgezéses tüneteket - írja a police.hu.

– Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás – mondta Bokor László alezredes, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. – A nyomozás adatai szerint egyikük, a fegyverneki M. Mihály (46) szerezte be a kábító hatású anyagot, ő kínálta fogyasztásra a születésnapi partin.

A rendőrök gyanúja szerint csomagküldő szolgálat igénybevételével, Kínából szerezhette be az anyagot. Csak azt tudta róla, ha elfogyasztják, „kellemes” hatást okozhat. Az anyag olcsóbb a tablettás bornál is, a hatása viszont jóval erősebb. Pláne, ha valaki nem hígítja, hanem a tömény koncentrátumot fogyasztja el.

A szakértői vélemények, a mérgezés tünetei és a tanúk vallomásai alapján arra következtetünk, hogy tömény mérget fogyasztott a három férfi. Fel kell térképeznünk a forrást – folytatta az alezredes.

A törökszentmiklósi Szivárvány és Hold utca lakóit egyszerre döbbentette meg, hogy egy éven belül kétszer okozott vészhelyzetet a bódítószer. Verbai Gergő főtörzsőrmester azt mondja, látszott a szomszédokon, rokonokon a kétségbeesés. Juhász Zoltán törzsőrmester maga is a környéken nőtt fel, naponta kijár az utcabeliekhez, nyugtatja őket:

– Sajnos sokan elfeledték, micsoda tragédiát okozott itt egy éve a mérgező anyag. Ez nem csupán rendőrségi probléma, itt a megelőzésen van a hangsúly, hogy soha többé ne kerüljön ide egyetlen gramm veszélyes szer sem.

PONT EGY ÉVE...

Jelenleg is folyik a 2016. január 29-én Törökszentmiklóson indult eljárás. Egy másik család akkor keresztelőt ünnepelt, ott is bódítószer került elő. Három fiatalember mellett két 28 éves várandós nőt is kórházba vittek a mentők mérgezéses tünetekkel. A szakértők szerint új pszichoaktív anyag miatt kerültek eszméletlen állapotba. Császármetszést kellett végrehajtani rajtuk, az újszülöttek életveszélyes állapotban voltak a két anya drogmérgezése miatt. A súlyos agykárosodást szenvedett csecsemők egy hónapos intenzív osztályos kezelés után is ápolásra szorultak, ezért nem kerültek vissza a szülőkhöz.