Nemzetközi elfogatóparancs a metrókocsik beszerzése miatt az egyik projektigazgató ellen - a nap hírei

Négy törvény módosítását javasolja az idegenrendészeti őrizet visszaállítására a kormány - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a Kormányinfón arról beszélt: a kabinet javaslata értelmében a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején kötelező tartózkodási helyet írnának elő a hatóságok azoknak, akik bevándorlási kérelemmel fordulnak a magyar államhoz. Ezenfelül tervben van egy második határvédelmi vonal kiépítése is. Lázár János szólt arról is, hogy a rendőrség után a honvédséget is megerősíti a kormány, ami létszám-, bér- és eszközfejlesztést jelent.

60 napja van a fővárosnak arra, hogy reagáljon az unió csalás elleni hivatala jelentésére a 4-es metró beruházása ügyében - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a kormányinfón elmondta: ha a városvezetés nem vitatja a dokumentumban foglaltakat, akkor az 59 milliárd eurós összeget vissza kell fizetni. Hozzátette: az OLAF 400 milliárd forintnyi szerződést tekintett át, amiből 272 milliárd értékűvel volt probléma. 166 milliárd forint esetében 5 bűncselekmény valószínűsíthető: ebből 77 milliárd forint állami és 30 milliárd forint fővárosi önkormányzati forrás van.

Nemzetközi és európai elfogatóparancs van az Alstom metrókocsik beszerzése miatt az egyik projektigazgató ellen - erősítette meg az InfoRádióban a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes szóvivője. Simon Richárd azt mondta: az illetőt gyanúsítottként idézték be, de nem jelent meg a főügyészségen. A Magyar Nemzet korábban úgy értesült, hogy Gulyás Lászlóról, a DBR Metró Projektigazgatóság volt vezetőjéről van szó, de a Fővárosi Törvényszék esti közleménye szerint a bíróság nem adott ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot és az érintett is azt mondta az Indexnek, hogy nem áll körözés alatt és az országban tartózkodik.

Kedvező piaci környezetben célszerűnek tartja devizakötvény kibocsátását a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály az InfoRádiónak adott interjúban úgy fogalmazott: az idei államadósság-finanszírozási terv alapján továbbra is egymilliárd eurós kötvénykibocsátásával számol a tárca. A tárcavezető szólt arról is, hogy szinte minden állami cégnél sikerült megállapodni a minimálbéren felüli fizetésemelésről, amihez a tárca biztosítja a fedezetet. Szólt arról is, hogy 3 éven belül a teljes magyar buszpark megújulhat, miután több beszerzés is követheti a Volán 180 buszról szóló megrendelését.

Mintegy 40 milliárd forintos program indul a közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci átvételére - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a kormányinfón arról beszélt: a kormány célja, hogy a jelenleg 216 ezer közfoglalkoztatott száma 5 éven belül 100 ezerre csökkenjen. Tájékoztatása szerint 37 ezer olyan üres állás van, amelynek betöltéséhez nem szükséges szakképzettség.

Február 15-én jár le az idei első diákhitel-igénylési határidő. Azoknak kell jövő szerdáig benyújtaniuk hitelkérelmüket, akik már márciusban szeretnének pénzhez jutni. A Diákhitel Központ tájékoztatása szerint a felvehető hitel összege a Diákhitel-1 esetében havonta legfeljebb 50 ezer forint, a kötött felhasználású Diákhitel-2 pedig az igénylő képzési költségének összege lehet.

Ismét részt vesz a világ legjelentősebb ingatlanpiaci szakkiállításán Budapest. A vásár március 14-e és 17-e között lesz Cannesban. Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa az InfoRádióban elmondta: a nemzetközi zsűri döntése alapján a Liget-fejlesztés bekerült a világ négy legelismertebb projektje közé, az európai között pedig a legjobb lett, így esélyes a szakkiállítás nagydíjára.

Összesen 694 kilométeren első fokú, a Felső Tiszán, Záhony térségében 28 kilométeren harmadfokú az árvízvédelmi készültség – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella az InfoRádióban elmondta: a belvízzel elöntött területek nagysága meghaladja a 41 ezer hektárt. Hozzátette: a Duna magyarországi szakaszán teljesen eltűnt a jég.

Lemondott hivataláról a román szociálliberális kormány igazságügyi minisztere. Florin Iordache kezdeményezte a büntetőjog és a perrendtartás módosítását célzó sürgősségi kormányrendelet, amely óriási tiltakozási hullámot indított el az országban. Közben a román alkotmánybíróság bejelentette: nem dönthet a kormányrendelet alkotmányosságáról, mert a kormány vasárnap már hatályon kívül helyezte azt.

Továbbra sem tudni az egyik franciaországi atomerőműben történt robbanás okát. A hatóságok szerint nincs nukleáris veszély és nem terrortámadás történt. Ráduly János, az InfoRádió párizsi tudósítója elmondta: öten enyhe füstmérgezést kaptak, de komolyabban senki nem sérült meg. A robbanás az 1985-ben épült létesítmény egyik gépházában történt, az erőmű két reaktora közül az egyiket leállították.