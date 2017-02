Bevált a nagyköveti két kapura focizás - Hetilapszemle

A Figyelő Szemerkényi Réka Magyarország washingtoni nagykövetével készített interjút, aki szerint Magyarország számára nagy lehetőség, hogy a követség nagyon jó kapcsolatot alakított ki Donald Trump elnökkel és a stábja több tagjával. A nagykövet szerint miközben mindenki Hillary Clinton győzelmére készült, a magyar adminisztráció két kapura focizott. Szemerkényi Réka szerint ennek is köszönhető, hogy az első hetekben az új amerikai kormány felét személyesen is ismeri és Donald Trumppal is háromszor találkozhatott. A magyar nagykövet szerint Orbán Viktorról Donald Trumpnak nagyon pozitív véleménye van, a stáb dolgozik egy találkozó konkrét egyeztetésén. Részletek a Figyelőben.

A Heti Válasz Csekő Imrével, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetőjével készített interjút, aki elmondta, az új gazdaság és pénzügy-matematikai elemzés szak két egyetemi kar és négy tanszék közös vállalkozása. A végzett szakemberek a tanszékvezető szerint nemzetközi téren is versenyképesek lesznek, így bármilyen magasabb vezetői, irányítási posztot be tudnak majd tölteni. A tíz féléves képzés végén a tanulók egyből mesterszakos diplomát kapnak, így Csekő Imre szerint megspórolnak egy államvizsgát és egy újabb felvételit. Részletek a Heti Válaszban.