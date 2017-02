Öt napjuk maradt a felvételizőknek dönteni

Öt napjuk van a felvételizőknek, hogy jelentkezzenek a felsőoktatási intézményekbe. Az ehhez szükséges dokumentumokat csak elektronikusan lehet elküldeni. A döntés előtt a Felvételi tájékoztató kiegészítését is érdemes átnézni, mert 150 új képzés jelent meg a rendszerben.

Február 15-éig adhatják be a felvételizők a jelentkezésüket a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A jelentkezés véglegesítése előtt érdemes minden jelentkezőnek A Felsőoktatási felvételi tájékoztató decemberben megjelent kiegészítésével együtt áttekintenie a képzési lehetőségeket – mondta az InfoRádiónak korábban Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese.

„A felsőoktatási intézményeknek a Felvételi tájékoztató októberi szerkesztési időpontja óta akkreditációs eljárás, illetve nyilvántartásban vételi eljárás keretében új szakjai keletkeztek. Ezeket az új szakokat tudták most a felsőoktatási intézmények beszerkeszteni. Emellett megállapodtak új duális képzési partnerekkel is, így ezzel új duális képzések jelentek meg. Továbbá volt intézményi átalakítás is.

Így összesen 150 új képzés került be a felvételi tájékoztatóba”

- közölte Stéger Csilla.

Hozzátette: Az állami ösztöndíjas és az önköltséges jelentkezés egynek minősül abban az esetben, ha az intézmény, a szak, a szakirány, a munkarend és a képzés nyelve megegyező.

A jelentkezőnek mindenképp meg kell adnia egy prioritási sorrendet, amit július 12-éig még módosíthat.

Aki a díjmentesen megjelölhető 3 jelentkezési helynél többet – legfeljebb 6-ot – jelöl meg, annak szintén február 15-én éjfélig kell befizetnie a megjelölt további jelentkezési helyek alapján számított kiegészítő díjat átutalással.

Ezután február 20-ig kell mindenkinek hitelesítenie a jelentkezését Ügyfélkapun keresztül, vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával. A levelet az Oktatási Hivatalnak kell elküldeni. Ennek pótlására nincs lehetőség a határidőn túl.